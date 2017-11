Un pigiste médical recruté par le Caen Basket Calvados

Le club de basket caennais annonce l’arrivée d’un pigiste médical : Anthony Odunsi, 25 ans, qui a notamment évolué dans le championnat universitaire américain. Il va pallier l’absence pendant un mois de l’ailier BJ Monteiro.

Depuis le début du championnat Pro B, l’ailier BJ Monteiro joue en grimaçant. La faute à une inflammation du tendon rotulien survenue à la fin de la préparation. « On l’économise au mieux en gérant sa charge de travail à l’entrainement mais il n’est qu’à 30 % environ de son potentiel » analyse Hervé Coudray, l’entraîneur du CBC. Le club a donc tranché : BJ Monteiro sera opéré lundi prochain et il enchainera avec une période de convalescence d'au moins un mois. Un coup dur au regard du rayonnement du titulaire du poste 3, auteur d’un match éblouissant contre Nancy lors de la 2e journée (11 points – 14 passes).

Un américain (de plus) à Caen

Les dirigeants du Caen Basket Calvados ont donc décidé de recruter un pigiste médical : Anthony Odunsi, totalement inconnu en France. Passé par le championnat universitaire américain (Houston Baptist Huskies – moy 17,5 pts en 2015-2016) puis exilé en Islande (Stjarnan – moy 16 pts). S’il est qualifié l’ailier d’1m93 pourrait débuter mardi prochain contre Cholet en Coupe de France. Sinon ce sera en championnat où il participera à trois rencontres : Charleville Mézières, Roanne et Orléans.

Toujours pas de remplacent à l’intérieur

Le CBC est toujours à la recherche d’un autre joker pour remplacer Marc-Eddy Norelia, victime d’une rupture des ligaments croisés et out pour la saison. Dans ce cas le club a choisi… de ne pas s’affoler ! « Le remplacement de Marc est un enjeu beaucoup plus important parce qu’on va signer un joueur pour toute la saison. Il ne faut surtout pas se tromper ! » précise Hervé Coudray. Le coach caennais a vu son équipe s’imposer dans deux des trois matchs de Pro B joués depuis la blessure de Norelia. Il sait donc qu’il n’y a pas la pression de devoir agir vite sur ce poste.