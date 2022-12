Un retrait de trois points pour le Vandoeuvre Nancy Volley Ball pour avoir présenté des comptes dans le rouge

Trois points de moins pour le Vandoeuvre Nancy Volley Ball en Ligue A féminine, c'est la sanction infligée par la commission d'aide et de contrôle des clubs professionnels . Une décision suite à l'examen du budget de la saison dernière et du prévisionnel pour 2022/2023. Une lourde sanction qui a une conséquence très concrète : à la trêve, le VNVB n'est plus virtuellement qualifié pour les playoffs et occupe la 9e place.

La CACCP a constaté un budget 2021/2022 terminé dans le rouge mais le club explique cette situation par un décalage dans le versement de certaines subventions. Une situation qui a depuis été réglé même si la saison dernière oblige le VNVB à réaliser des économies les deux prochaines saisons. Le club a la possibilité de faire appel.

Par ailleurs, le VNVB voit sa masse salariale encadrée avec une interdiction partielle de recrutement et un plan d'apurement de sa dette.