"Un rêve d'enfant" : les licenciés du HBC Nancy SLUC ont rencontré Nikola Karabatic

C'est sans doute le joueur de handball le plus connu en France. Nikola Karabatic, multimédaillé olympique et mondial, a passé plusieurs heures à Nancy ce mercredi 12 avril, avec 150 licenciés du HBC Nancy SLUC. Un privilège obtenu par le club après avoir gagné un concours organisé par Butagaz, partenaire de la Fédération française de handball.

Debout, sur le parquet du gymnase André Martiny, Nikola Karabatic impressionne par sa carrure. "Il fait 1m96, c'est super impressionnant, s'étonne Elias. Le voir ici, alors que d'habitude on joue entre nous sur ce parquet, on n'en revient pas." Le triple champion olympique prend le temps de discuter avec les licenciés : "Il est très disponible, c'est un petit rêve d'enfant qui se réalise."

Actuellement blessé, Nikola Karabatic a trouvé une place dans son planning pour venir en Lorraine. Lui-même apprécie cette partie-là du métier. "Je suis handballeur professionnel depuis 21 ans, je me rends compte de ce petit pouvoir que l'on a en tant que sportif professionnel, de rendre heureux les jeunes handballeurs. Et moi aussi cela me procure du bonheur." À 39 ans, Nikola Karabatic est toujours sous contrat avec le Paris SG jusqu'en 2024 et envisage de jouer les Jeux olympiques à Paris.