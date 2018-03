Caen, France

Un choc à l'épaule pour Greg Smith et c'est un nouveau joueur qui reste sur le flanc. L'infirmerie du CBC est pourtant fournie et Greg Smith avait d'ailleurs été recruté le mois dernier pour suppléer les nombreuses absences.

Touché au gros doigt de pied, Jarvis Williams doit passer une IRM, Ludovic Chelle pourrait revenir autour du 20 avril, BJ Monteiro est en réathlétisation et pourrait revenir dans 2-3 semaines, Gregg Thondique se remet de sa lésion musculaire. Quant à Marc-Eddy Norélia, il poursuit sa lente guérison de son genou opéré en début de saison

C'est une année de poisse. L'objectif malgré tout cela c'est d'essayer de sauver le plus important, c'est à dire le maintien en Pro B. (Eric Fleury)

"Il y a des années comme cela, constate fataliste Eric Fleury, le directeur sportif du CBC. On a bien démarré heureusement mais quand vous perdez les joueurs les uns après les autres avec des reprises, des rechutes etc... c'est compliqué à gérer pour le Staff. C'est compliqué à comprendre de l'extérieur. C'est une année de poisse. L'objectif malgré tout cela c'est d'essayer de sauver le plus important, c'est à dire le maintien en Pro B."

Cette nouvelle absence intervient dans une semaine à deux déplacements. Le CBC se rend ce mardi à Blois chez le co-leader avant de se rendre samedi à Poitiers chez le 13e qui compte autant de victoires que les basketteurs caennais. Le choix du coach Hervé Coudray est vite établie.

L'enchaînement des match mardi et samedi nous obligera à être vigilant sur les temps de jeu sur le match de Blois en particulier. (Hervé Coudray)

"Je crois que dans la tête du coach et des joueurs, c'est de se dire que dans les trois matchs qui arrivent (déplacements à Bois et Poitiers et réception d'Aix-Maurienne), il y a deux matchs capitaux qui sont Blois et Maurienne. Et l'enchaînement des match mardi et samedi nous obligera à être vigilant sur les temps de jeu sur le match de Blois en particulier."