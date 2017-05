Un ticket Sciarra / Prat à la tête de l'OLB l'an prochain ?

Alors que l'OLB a de fortes chances de descendre en Pro B à la fin de la saison, on s'agite en coulisses pour la reprise du club. Le président Laurent Lhomme a donné sa démission, il y a quelques jours. Deux projets seront bientôt présentés à la mairie d'Orléans.

Un tandem Laurent Sciarra/Jean-Christophe Prat pourrait venir au chevet de l'OLB. Alors que le club orléanais de basket sauf miracle devrait descendre en Pro B à la fin de la saison, un projet avec ces deux hommes sera bientôt sur le bureau de la mairie d'Orléans. Il est porté par Jean-Christophe Pacaud, membre du directoire du club.

Laurent Sciarra, en 2010, avec le trophée de la Coupe de France remporté avec Orléans © Maxppp - Philippe Lecoeur

Les trois hommes se sont vus récemment, lors d'une matinée de travail puis d'un déjeuner à l’Orée des chênes à La Ferté Saint Aubin loin des regards indiscrets. Nommé en septembre dernier au sein du Directoire du club, jusque-là dans l’ombre du Président Laurent Lhomme, Jean-Christophe Pacaud a mis le projet dans les mains de la mairie. S’il est accepté, il consent à revenir sur sa démission qu’il a pourtant présentée en Conseil de surveillance.

J'ai vécu 2 années formidables en tant que joueur à Orléans, je suis encore très attaché au club" - Laurent Sciarra

Dans ce nouvel organigramme proposé, Laurent Sciarra serait manager général en charge du sportif, Jean-Christophe Prat nommé coach principal. Sciarra/Prat: c’est l’eau et le feu. Laurent Sciarra qui a marqué de son empreinte son passage à l’OLB a le langage fleuri, les coups de sang mémorables (voir la vidéo ci-dessus lors de son passage à Vichy), une expérience en tant qu’entraîneur pas très réussie mais il a aussi et surtout pour lui une aura et une profonde connaissance du basket.

Le but, c'est de remettre Orléans à sa vraie place. La descente doit servir à faire un très grand ménage" - Laurent Sciarra

Laurent Sciarra confirme au micro de France Bleu Orléans "qu'il serait consultant de Jean-Christophe Pacaud, qu'il ferait revivre la formation et que son objectif est de remonter en Pro A immédiatement si le club descend." Laurent Sciarra précise que "c'est très difficile de remonter dans la foulée." Mais il veut "choisir les joueurs, mettre en place des choses évidentes qui n'ont pourtant pas été faîtes depuis des années." L'ancien joueur d'Orléans veut "les pleins pouvoirs sportifs et il est hors de question," dit-il, "que les décideurs actuels soient autour de la table. Il ne remet pas en cause ni le rôle, ni les prérogatives de la mairie, "je ne connais pas le maire Olivier Carré et critiquer la mairie, c'est trop facile." Et Laurent Sciarra d'ajouter, "il y a des décideurs, ils prendront leurs responsabilités."

Ce sera un contrat d'1 an, je ne veux pas être un monarque et profiter de l'argent public. Si je ne ne réussis pas mission, je repartirai" - Laurent Sciarra

Jean-Christophe Prat, l'ex assistant de Philippe Hervé à Orléans, se verrait bien revenir en tant que head coach © Maxppp - Didier Crasnault

A l’inverse Jean-Christophe Prat (45 ans) est discret, ancien assistant de Philippe Hervé à Orléans, il est reconnu pour son travail notamment celui qu’il effectue encore aujourd’hui avec le club de Denain, en Pro B, dans le Nord. Les deux hommes ont dit oui à Jean Christophe Pacaud, reste à la Mairie à se prononcer.

Un deuxième projet est dans la course

C'est encore un duo. Il s'agit d'un ticket Nicolas Raimbault - Pierre Vincent. Le premier, démissionnaire en cours de saison du Directoire postule comme Président, le second débarqué en cours de saison et qui réclame 220 000 euros aux prud’hommes retrouverait le poste d’entraîneur.