Un titre ? Les ambitions du Montpellier Handball pour la saison qui démarre

Ambition c'est le terme choisi par Julien Deljarry, pour qualifier les objectifs de la saison 2023-2024. "Travail, humilité mais surtout ambitions." et ambitions au pluriel pour le président du MHB, qui vise une des deux premières places en championnat pour être en Ligue des Champions la saison suivante, au moins sortir des poules (celle du MHB est très relevée) en Ligue des champions cette saison et pourquoi pas un titre qui échappe aux montpelliérains depuis 2018.

"Je ne veux pas que la succession de Patrice Canayer soit la saga de la saison"

"Depuis une semaine, mon téléphone a beaucoup sonné"a réagi le président du MHB à la question sur la succession de Patrice Canayer qui a surpris beaucoup de monde, à commencer par les joueurs qui comme Valentin Porte ou Remi Desbonnet avouent qu"'ils ne s'y attendaient pas du tout" en annonçant qu'il quittait le club à la fin de la saison après 30 ans au MHB.

Julien Deljarry souhaite avoir trouvé le futur nouvel entraineur du MHB d'ici fin septembre. Ça c'est pour le terrain car le rôle de Patrice Canayer au club va bien au delà, avec un poste de manager. "Il y aura d'autres arrivées et des changements dans l'organigramme du club", ajoute le président.

Patrice Canayer aura-t-il son mot à dire sur son successeur ?

Julien Deljarry souhaite garder la main sur ce dossier décisif pour l'avenir du club "sans se priver non plus de l'avis de celui qui a été au poste au MHB depuis 30 ans." Quant à Patrice Canayer, il rappelle que dans son contrat de manager général, il y a aussi écrit qu'il fait du conseil stratégique et qu'à ce titre, si on me demande un avis , je le donnerai , si le président ou le comite directeur estime que ce n'est pas de mon ressort, je ne m'en offusquerai pas."

L'autre priorité de l'année, c'est de faire avancer le dossier de la nouvelle salle de 6.000 places à la charge des collectivités, qui devait dans un premier temps être construite à côte du FDi stadium, projet abandonné, avec un nouveau lieu d'implantation évoqué mais pas acté près du Zenith. A ce sujet, le manager (encore pour une saison ) Patrice Canayer remarque qu'aujourd'hui des clubs de proligue, comme Cherbourg Caen ou Chartres premier adversaire de Montpellier en championnat ce jeudi ont ou vont avoir prochainement des salles de 4000 à 5000 places. "Pour assurer les ambitions et le rayonnement du MHB , les intentions ne suffisent plus, il faut des actes."

Après la qualification en 8eme de finale de la coupe de France à Cherbourg, le MHB démarre le championnat ce jeudi 7 septembre à Chartres avant le premier rendez vous et quel rendez vous en Ligue des champions face au FC Barcelone de Melvyn Richardson à la sud de France Arena le 13 septembre à 20H45. Montpellier débute la saison sans son ailier droit international Yanis Lenne arrêté trois mois pour une déchirure musculaire à la cuisse gauche et sans l'arrière argentin Diego Simonet, opéré d'un tendon du pouce droit.

Diego Simonet arrivé en 2012, est également en fin de contrat à la fin de la saison que le président du MHB aimerait prolonger.