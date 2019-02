Basket : la résurrection de Strasbourg, vainqueur de la Leaders Cup

Mardy Collins encadré par Zack Wright (g) et Maxime Courby (d) lors du match de basket de Pro A Jeep Elite entre la Sig Strasbourg et JL Bourg, à Strasbourg le 19 janvier 2019.

Strasbourg, France

C'est une victoire qui met du baume au cœur. Jusqu'à présent, la saison de la SIG ressemblait plutôt à un cauchemar (blessures multiples, brouilles entre joueurs, éliminations en Coupe de France et en Ligue des champions), mais c'est la magie du sport, les Strasbourgeois se sont réveillés et rebellés lors de cette Leaders Cup. Ils ont successivement battu Dijon et Limoges.

En finale à Disneyland-Paris ce dimanche 17 février, Strasbourg a battu Bourg-en-Bresse (98-97). La SIG est passée devant en deuxième mi-temps grâce au très bon match des Américains Mike Green et Jarell Eddie, auteurs de 26 points chacun.

C'est le cinquième trophée remporté par la SIG après le championnat en 2005, la Leaders Cup déjà en 2015 et la Coupe de France à deux reprises en 2015 et 2018.