Un très pâle Limoges CSP s'incline logiquement face à l'Elan Chalon

Pas de 3e victoire de suite pour le Limoges CSP battu à domicile samedi soir par l'Elan Chalon. Un match de la 20e journée de Pro A perdu 82 à 70. Un résultat totalement logique.

Le Limoges CSP s'est logiquement incliné samedi soir à Beaublanc. Un match de la 20e journée de Pro A face l'Elan Chalon perdu 82 à 70. Un résultat logique tant les Limougeauds sont passés à côté de leur sujet. Ils n'ont pour ainsi dire rien montré. Ils ont rapidement été menés 6 à 0. Moins 15 à la mi temps et bientôt moins 20 peu après la reprise. Face au banc Bourguignon et avec un peu plus d’énergie, ils sont bien revenus à 10 points en fin de match, mais le mal était fait.

On ne s'est pas assez battu

On savait que face au 2e de Pro A, la partie ne serait pas facile, mais les joueurs de Dusko Vujosevic n'ont pas tout mis, pas les bons ingrédients en tous cas selon l’entraîneur du CSP :"Notre équipe a perdu le rythme à cause des 15 jours sans jouer. Et parce que l’on n’était pas au complet pour s’entraîner la semaine dernière. Mais cela ne doit pas être une excuse. On n’a pas joué assez dur et on ne s'est pas assez battu. Sur ces deux aspects, on n’a pas été au niveau par rapport à l'enjeu de ce match. Avec cette équipe, si l’on n’est pas prêt à être à 100%, à chaque match que l'on jouera contre ce genre d'équipe, on aura pratiquement aucune chance. On n’a pas été bons ce soir."

On a pas suivit le plan du coach !

Le seul joueur à surnager côté CSP ? Le capitaine Ousmane Camara (23 points, 15 rebonds, 30 d'évaluation), forcement déçu après la rencontre :"C'est une déception. On avait une bonne chance de recoller à la course aux play-offs. On a pas suivit le plan du coach et on a pas défendu. On s'est réveillé trop tard. Il y avait 20 points à rattraper et c'est difficile. Il faut que l'on se remobilise toute la semaine. Il faut aller à Gravelines et jouer à fond et être prêts dès le début."

Gravelines qui après sa défaite à Strasbourg samedi soir, semble avec l'Asvel qui reçoit Pau ce dimanche (18h30), l'adversaire le plus prenable dans la course au top 8. Comme la saison dernière, les Limougeauds ne seront pas loin de jouer leur dernière carte dans le Nord. En attendant, avant les derniers matchs de la 20e journée, le CSP est toujours 9e à une victoire de Lyon-Villeurbanne et deux victoires de Gravelines-Dunkerque. On en reparle lundi soir dans Bleu Blanc Vert avec Frejus Zerbo (18h30).