Une US Orléans à réaction se déplace à Créteil

Déplacement à Créteil pour l'US Orléans ce vendredi 8 avril 2022. Un match comptant pour la 29e journée de National où Orléans, 9e, affronte l'Union Sportive Créteil Lusitanos, 15e et premier relégable. L'équipe de région parisienne joue son maintien à ce niveau et devra prendre des points à domicile.

Les footballeurs de l'USO vont-ils encore attendre de prendre un but avant de renverser la situation à Créteil ?

C'est un scénario plus que possible car sur les deux derniers matchs notamment, contre Avranches et Le Mans, les Orléanais ont d'abord encaissé un but avant de marquer deux fois en l'espace de deux minutes. L'entraîneur de l'USO Xavier Collin le voit sur de nombreuses rencontres. "Quand on fait le constat, on est une équipe à réaction. Il faut souvent que l'on soit mener pour se libérer et réagir".

On doit aborder les matchs avec plus de sérénité

Mais pour lui, c'est plutôt une bonne chose. "C'est un manque de maturité mais le côté positif c'est que nous sommes capables, en étant mené, de réagir et de retourner la situation. Bien sûr, j'aimerais que mon équipe prenne des initiatives et le jeu à son compte dès l'entame de match. C'est aussi un peu de fébrilité et un manque de confiance par rapport à notre potentiel parce qu'aujourd'hui on doit aborder les matchs avec plus de sérénité et de maîtrise." Le coach conclut. "Ça prouve qu'on a des joueurs avec du caractère donc pour moi c'est très positif."

Le groupe de l'USO

Le week-end dernier, Timothé Nkada a fait son retour à la compétition en réserve. Il a joué 45 minutes et inscrit un but. Il fait son retour dans le groupe contre l'Union Sportive Créteil. Le joueur de 22 ans prêté par Reims était blessé depuis le mois de janvier. Xavier Collin fait appel à 17 joueurs et devra se passer une nouvelle fois de Fred Dembi, en reprise, et Jimmy Halby-Touré toujours en soin. Le latéral Orléanais voit un spécialiste pour sa blessure ce vendredi.

US Créteil Lusitanos - USO en intégralité sur France Bleu Orléans

US Créteil Lusitanos - US Orléans, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h30 ce vendredi sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, depuis le stade Dominique Duvauchelle de Créteil. Coup d'envoi à 19h.