Une 3e recrue pour l'US la Glacerie Basket

Et de 3! L'US la Glacerie poursuit son recrutement pour composer l'équipe la plus performante possible pour son retour en Nationale 1 la saison prochaine. Le club vient d'officialiser un 3e renfort.

L'USLG basket enregistre sa troisième signature pour la saison 2019-2020 avec l'arrivée de Penda Ly en provenance du Poinçonnet. Cette jeune femme de 25 ans évolue sur le poste d'intérieur où son 1,86m fait des merveilles.

Penda Ly vient de réaliser une très belle saison avec son équipe enregistrant la meilleure progression de la saison de la poule A de Nationale 1 Féminine. Après un passage en LF2 à Calais et Chartres lors de ses premières années professionnelles, elle ne cesse de progresser depuis trois saisons en NF1 successivement à Colomiers, Feytiat et Le Poinçonnet cette saison.

Elle apportera toute sa bonne humeur , sa joie de vivre et sa bienveillance à l'équipe.

Yoann Cabioc'h, le nouvel entraîneur de La Glacerie, en provenance lui aussi du Poinçonnet ne tarit pas d'éloge sur sa joueuse : _"Penda est à mes yeux l'une des révélations de la saison en NF1. Leader défensif et offensif avec moi au Poinçonnet, Penda vient avec l'envie de confirmer sa bonne saison et de continuer à franchir des paliers pour se rapprocher de la LF2. En plus de ses qualités de basketteuse, elle apportera toute sa bonne humeur, sa joie de vivre et sa bienveillance à l'équipe. Toujours le sourire accroché au visage, Penda plaira aux supporters je n'en doute pas une seule seconde."_