Une cinquième défaite de suite pour Basket Landes, qui s'incline à la maison face à Villeneuve-d'Ascq

Elles n'ont toujours pas réussi à débloquer le compteur. Pourtant, il s'en est fallu de peu. Les joueuses de Basket Landes s'inclinent, sur leur parquet, face à Villeneuve-d'Ascq, 80 à 74 pour la deuxième journée de ligue féminine.

ⓘ Publicité

Les Landaises ont pourtant montré de belles choses, et ont offert un match disputé, prenant plusieurs fois la tête. Mais cela n'aura pas suffi, et elles continuent donc sur une spirale de défaites : la cinquième en cinq matchs officiels, si on compte aussi les confrontations en Euroligue et le match des champions.

Prochain match mercredi à Mont-de-Marsan face aux Turques de Mersin.