Confinement : une Coupe des Landes de basket 2020... virtuelle

La Coupe des Landes de Basket interrompue cette année sur les terrains. Décision de la Fédération Française de Basket prise il y a quelques semaines pour toutes les compétitions. La finale de la Coupe des Landes, rendez-vous incontournable du basket landais et connu au delà du département, devait se jouer le 20 mai dans les arènes de Gamarde.

Mais, malgré la fin de la saison, le Comité départemental de basket a voulu aller au bout de l'aventure, terminer cette Coupe du monde des Landes... Sous une forme inédite. Il lance ce week-end, la Coupe des Landes... virtuelle !

Des votes pour faire gagner une équipe

Pas de matchs, puisque les rencontres sur le terrain sont interdites, mais confinement oblige, des votes depuis chez vous sur la page Facebook et/ou le compte Instagram du Comité des Landes. Les équipes qui auront le plus de voies seront qualifiées.

Un seul vote par compte pourra être effectué. Tout le monde, joueuses, joueurs, supporters, bénévoles et entourage sont invités à participer. Ce week-end, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril, se disputent les 2 dernières affiches des ¼ de finales.

Chez les filles (Coupe Christiane Carrère) : Tursan Basket Chalosse contre Basket Landes. Votes jusqu'à samedi 18h.

Chez les garçons (Coupe Guy Candau) : Coteaux du Luy face au Stade Montois. Votes de samedi 18h à dimanche 18h.

Les tirages au sort des demi-finales seront effectués par les partenaires de la Coupe des Landes et diffusés sur la page Facebook du comité mardi 28 avril (féminines) et mercredi 29 avril (masculins). Les ½ finales se dérouleront sous le format classique de la Coupe des Landes avec un plateau féminin/masculin, le samedi 2 mai et le second plateau, le dimanche 3 mai. Les finalistes de la Coupe des Landes virtuelle se disputeront le titre le samedi 9 mai.

Donner un lien, se dire que le basket continue dans les Landes - Jocelyn Charrier, président du Comité des Landes de basket

Rien de sportif, "c'est une saison blanche" rappelle le président du Comité, Jocelyn Charrier. Le vainqueur sera seulement.... virtuel. Mais, c'était important d'aller au bout de la démarche explique le président : "Même si cette Coupe des Landes n'aura pas été gagnée sur le terrain, dans les arènes, elle a une existence. Pour l'histoire, il restera un vainqueur... virtuel. Mais, elle aura été jouée jusqu'au bout, dire qu'on ne s'arrête pas en chemin."

Chaque année, les billets pour les finales partent en quelques heures. L'an dernier, la finale inédite dans les arènes combles de Dax, 8.000 places, a montré, s'il en fallait encore la preuve, de l'engouement du public. Cette année, la finale sera inédite, par la force des choses. "L'année dernière, on a travaillé pour réunir beaucoup de personnes au même moment, dans un même lieu. Et malheureusement, cette année on se doit de faire exactement le contraire. Et on n'a pas voulu s'arrêter sur cette mauvaise note, on va aller au bout : réunir les gens pour finir notre compétition, de façon virtuelle en les faisant tous participer. Donner un lien, se dire que le basket continue dans les Landes même si, malheureusement, il ne continue pas autour des terrains", explique encore Jocelyn Charrier.

Pour continuer à penser et à vivre un peu basket, le Comité départemental propose aussi des quizzs, des dessins pour les plus jeunes. "On essaie de faire vivre notre basket, qui malheureusement est à l'arrêt. Mais évidemment l'essentiel est ailleurs, on est tous d'accord et j'en profite pour souhaiter le meilleur pour chacun de nos basketteurs landais, de leurs proches et leurs entourage".