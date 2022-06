Basket : après la rétrogradation de l'Elan Béarnais, le propriétaire dénonce "une situation injuste"

France Bleu Béarn Bigorre : quelle a été votre réaction en apprenant la décision de la Ligue ?

David Otto : D'abord j'ai été déçu. Puis j'ai lu les raisons qui ont poussé la Ligue à prendre cette décision et j'ai trouvé cela injuste. J'ai donc écrit à la Ligue en réponse leur expliquant que ces raisons étaient infondées et inappropriées, pour faire appel.

Pourquoi parler d'une décision injuste ?

La Ligue donne trois raisons. La première est que nous n'aurions pas respecté les engagements pris dans une lettre adressée à la Ligue en janvier dernier dans laquelle nous montrions notre capacité à augmenter le capital de l'Elan. Ils ont tort. Nous avons suffisamment de fonds sur nos comptes pour assurer le déficit (estimé entre 1 et 3 millions d'euros ndlr). Nous en avions la saison dernière et nous en aurons la saison prochaine. Nous évoquions 2 millions d'euros d'apport. 1 million cette année.

La deuxième est que CSG n'apporterait pas de garantie et là encore ça n'est pas vrai. Nous avons dit à la Ligue que nous étions prêts à maintenir nos engagements dans le capital du club cette année. C'est donc injuste.

Enfin il y aurait un risque de ne pas tenir le budget prévu pour la saison 2022-2023. Nous avons conscience qu'il y a un risque économique, mais nous sommes prêts à y faire face. Le budget de la saison prochaine est plus "conservateur" que celui de la saison dernière (environ 5,5 millions contre 7 millions la saison dernière). Nous allons atteindre nos objectifs en matière de sponsors et nous allons mettre sur le parquet une équipe compétitive. Nous avons le coach, les joueurs et le soutien de tout le monde pour y arriver.

Comment comptez-vous prouver à la Ligue votre capacité à diminuer le déficit ?

Sommes-nous prêts à nous tenir à nos engagements du mois de janvier ? Oui, nous l'avons prouvé et nous allons continuer. Nous allons réduire le déficit car nous avons des fonds sur nos comptes. Nous allons le prouver.

La ville de Pau dit qu'elle demandera quoi qu'il arrive le remboursement des sommes dues. Qu'en pensez-vous ?

Nous avions trouvé un accord pour racheter les parts vendues par les agglomérations de Pau et de Lacq-Orthez mais du passif préexistant est apparu après la transaction. Et donc le prix devait être revu à la baisse, comme dans toute transaction. Je ne dis pas qu'il y avait de la mauvaise volonté mais le contrat nous permet de demander une diminution du prix d'achat. Un accord à été trouvé (avec la ville de Pau) pour le passer de 800 000 euros à 600 000 euros. Ce qu'il reste à faire c'est de s'accorder sur les termes de paiement.

Beaucoup de gens sont déçus, en colère y compris contre vous, qu'est-ce que vous leur dites ?

Je suis venu en France, à Pau et à Paris pour trouver une solution. Je suis désolé qu'ils soient déçus, j'essaie que les choses fonctionnent. L’entreprise dont je suis le propriétaire a investi à l’Elan en tant qu’investisseur privé plus que n’importe qui dans l’histoire de ce club. Nous avons investi en capital plus que n’importe qui… depuis toujours, depuis que ce club existe ! Donc si les gens sont déçus… je suis désolé. Et si ils veulent échanger leur place avec la nôtre, que dieu les bénissent. Et je ne leur demande pas d'ailleurs. J'essaie de faire en sorte que les choses fonctionnent ! Nous verrons ce que fait la Ligue, mais je comprends pas le raisonnement qui les a amené à prendre cette décision.

Je ne prends pas les décisions à la place de la Ligue

Si la Ligue confirme sa décision, que se passera-t-il de votre point de vue ?

Je n'en suis pas encore là. Il existe encore des solutions avant d'en arriver là.

Vous quitterez le club ?

Nous n'avons pas parlé de ça. C'est aller plus vite que la musique de poser ces questions. Ce n'est pas quelque chose dans laquelle je suis actuellement.

L'Elan sera donc en Elite la saison prochaine ?

Ca ne dépend pas de moi. Je ne prends pas les décisions à la place de la Ligue. Nous comptons maintenir un soutien financier au club et nous sommes prêts à continuer à prendre des risques économiques. Il y a des preuves que nous avons de l'argent sur notre compte.