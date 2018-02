Limoges, France

Un mois après le décès de Fred Forte, le Limoges CSP s'est doté d'une nouvelle direction cette semaine. Trois hommes se partagent le travail : Youri Verieras, qui était directeur administratif et financier, Stéphane Ostrowski, chargé des partenariats majeurs et des grands comptes, et Manuel Diaz pour la communication digitale. Explications sur ces choix, avec le président du conseil de surveillance Jean-Léonard Picot. Il était sur France Bleu Limousin à 8h15 et répondait à Françoise Pain.

à lire Basket - Le Limoges CSP dévoile son nouveau directoire

Est-ce que Youri Verieras, désormais président du directoire, est le nouvel homme fort du CSP, ou est-ce que c'est une direction collégiale ?

C'est une direction collégiale. Bien évidemment, pour assurer le quotidien et la gestion, Youri Verieras est tout désigné, mais les trois piliers auront chacun à se partager la direction du club.

Manuel Diaz, patron d'Emakina, que va-t-il vous apporter ?

C'est quelqu'un qui a monté une entreprise il y a 20 ans avec toute la réussite que l'on connaît. Il est aujourd'hui dans le top 3 des entreprises digitales, ça engendre des réseaux, une vision qu'il avait partagée avec Fred sur le projet 3.0, que l'on va continuer avec lui.

C'était un homme de l'ombre ?

Non. C'était un partenaire, il a élaboré avec nous le site du club, l'application. C'est quelqu'un qui était impliqué déjà depuis quelques années, un passionné de basket. Pour nous, c'était le schéma le plus adapté pour poursuivre nos ambitions.

Et avec les projets immobiliers ?

Bien sûr. Ce projet a été mis en oeuvre pour faire grandir le club. Frédéric avait la vision que l'économie de notre territoire ne suffirait pas, malgré nos nombreux partenaires, qui nous ont tous soutenu d'ailleurs après son décès. Néanmoins, pour être au même niveau que d'autres clubs comme Villeurbanne ou Strasbourg, il faut qu'on aille chercher les moyens là où ils se trouvent.

Sur le plan sportif, la confiance est renouvelée à Olivier Bourgain ?

Evidemment. Elle n'a pas besoin d'être renouvelée. Olivier Bourgain était venu pour le projet et par amitié pour Fred. Il s'intègre complètement dans l'avenir du club.

Côté finances, qui a le pouvoir aujourd'hui au CSP ?

Le pouvoir aujourd'hui est détenu par l'association Elite, qui détient 85% des droits de vote. Les 15% restants sont l'actionnariat familial. Il n'y a pas de désaccord entre la famille et la direction du club. Tout ça se passe dans la transparence : Céline Forte a été informée des décisions qui allaient être prises. Elle a le droit de s'exprimer et de partager avec nous. En cas de conflit, c'est l'association qui aurait la capacité de prendre la décision finale.

Finalement, l'homme fort du CSP, c'est vous ?

Je représente le nombre de voix le plus important à ce jour, oui.

Ecoutez l'interview dans la rubrique Emissions de francebleu.fr