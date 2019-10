Une entame de match que la JDA paie très cher face à l'Asvel

Dijon, France

Le Palais des Sports de Dijon était plein à craquer pour ce temps fort du championnat Jeep Élite, le choc entre l'équipe locale et celle de Villeurbanne, championne de France en titre et encore tout auréolée de sa victoire jeudi contre les Grecs du Panathinaïcos, en Euroligue. Une équipe qui n'a pas failli à sa réputation, imposant son rythme dès le coup d'envoi. Quatre minutes plus tard, l'Asvel affichait déjà 10 points au compteur, tandis que les Dijonnais n'avaient encore réussi aucun panier. A la mi-temps, l'écart s'était encore creusé, 30-47, et l'affaire semblait vraiment très mal engagée pour la JDA.

Réaction dijonnaise en deuxième partie de match

En seconde période toutefois, les joueurs de Laurent Legname se sont ressaisis, donnant davantage de fil à retordre à leurs adversaires. Plus pugnaces en fin de match, sur un panier à trois points de Sulaimon, ils sont même revenus à 6 points de l'Asvel, 68-74. Fébriles sous le panier, les joueurs de la JDA ont souvent raté leur cible, ce qui a fait le jeu de l'équipe de Villeurbanne. Confiante et conquérante, elle n'a pas craqué et a décroché une victoire méritée, infligeant aux Dijonnais leur première défaite en championnat.

La colère du coach

Cette rencontre laisse un goût amer à Laurent Legname, qui ne mâche pas ses mots : "c'était une équipe de professionnels contre une équipe du dimanche. Quand on a la chance de jouer une équipe comme l'Asvel, à domicile avec un public venu en nombre, c'est inacceptable de ne pas commencer la rencontre avec l'engagement, l'intensité, l'agressivité requis. Malheureusement ce n'est pas la première fois. Sur les cinq matches officiels que l'on a fait, c'est la cinquième fois, et ça ne peut plus continuer comme ça".

Même la saine réaction de ses joueurs en seconde mi-temps ne l'incite pas à la clémence : "il y a eu une réaction, mais il ne faut pas réagir, il faut agir". Il faudra agir dès mercredi soir, toujours à domicile, contre les Hongrois du Falco Szombathely, en Ligue des champions.