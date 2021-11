Une entreprise mancelle créée les maillots de la Fédération Française de basket-ball

MyFyt13, une entreprise créée au Mans en 2017, a obtenu un contrat l'année dernière avec la Fédération Française de basket-ball. Elle a l'exclusivité sur les commandes avec le logo FFBB Teamsport et les maillots vendus sur le site de la fédération.

Yoan Gaudier, Thomas Lebelle et Florian Dutisseuil, les trois fondateurs de MyFyt13

Si vous achetez un maillot sur le site de la Fédération Française de basket-ball, sachez qu'il a été floqué au Mans ! MyFyt13, une entreprise mancelle créée en 2017, est en contrat d'exclusivité avec la FFBB. Elle produit les tee-shirts des clubs et personnalise ceux vendu par la fédération.

Plusieurs milliers de maillots commandés

Ce contrat permet à l'entreprise mancelle de produire tous les maillots des clubs avec le logo FFBB Teamsport. Elle a négocié des prix relativement bas pour les clubs, certains peuvent même profiter du partenariat avec Amazon pour faire baisser les prix. Ces maillots sont produits par un sous-traitant en Bulgarie, puis "sublimés", c'est-à-dire que les logos sont imprimés directement dans le tissu.

Par ailleurs, MyFYT13 s'occupe aussi des maillots vendus sur le site de la fédération, qui sont floqués directement dans les bureaux au Mans.

De quoi assurer de belles commandes : "On est à une dizaine de jeux de maillots par semaine pour les clubs" explique Yoan Gaudier, l'un des co-fondateurs de l'entreprise." Et pour les maillots de la fédération, c'est plusieurs milliers de commandes chaque année. "Pour le moment, ils vont devoir en livrer 2.000 en 2022 et 5.000 en 2023."

Le tee-shirt "2 secondes 45" en hommage au contre de Nicolas Batum lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. © Radio France - Marie Dorcet

Vers les JO 2024 ?

Sans compter les commandes exceptionnelles, sur des événements particulier. Comme ce tee-shirt en série limitée en hommage au contre de Nicolas Batum lors de la demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo, qui a permis à l'équipe de France de se qualifier pour la finale. "On a pas mal cravaché, pour que ça soit prêt dans les temps, mais on est contents que la fédé ait eu cette idée et nous demande" assure Yoan Gaudier. Ce tee-shirt, vendu en 500 exemplaires environ, va être réédité à l'approche de Noël.

Les trois patrons de MyFyt13 "très fiers qu'une petite entreprise mancelle puisse travailler avec des associations nationales", espèrent bien avoir encore davantage de commandes à l'approche des JO 2024. "Et pourquoi pas travailler avec d'autres fédérations".