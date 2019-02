L’entraîneur du Poinçonnet basket va quitter son poste la saison prochaine

Yoann Cabioc'h, l’entraîneur des basketteuses de Nationale 1, va découvrir les Etats-Unis cet été. Il entre dans le staff technique des Sky de Chicago, qui joue en WNBA, l'équivalent féminin du plus grand championnat de basket au monde. Après cette pige, il ne reviendra pas entraîner le Poinçonnet.

Châteauroux, France

Yoann Cabioc'h est le premier français à intégrer le staff d'une équipe de WNBA. L'entraîneur des joueuses du Poinçonnet le reconnaît, il rêve d'une carrière aux Etats Unis depuis qu’il a "8 ou 9 ans, quand j’ai commencé à regarder le basket à la télévision. D’abord on regarde Mickael Jordan, puis Kobe Bryant. Au tout départ, on se dit que c’est l’autre basket. Celui dont on n’a pas accès."

L’homme qui l'a fait venir, c'est James Wade, l’entraîneur du club mais surtout l'un de ses amis. Il l’a rencontré chez lui en Bretagne. Le rôle de Yoann Cabioc'h dans le club ? Il sera l'assistant vidéo, chargé d'analyser et disséquer les performances de ses joueuses sur le terrain : "Je vais découper les vidéos, pour voir les stratégies défensives, offensives, les systèmes de jeu, les points forts et les points faibles de l’équipe. Je vais ensuite transmettre ces données aux autres membres du staff et à l’entraîneur James Wade."

"J’y vais vraiment pour remplir ma mission"

En WNBA, il y a les meilleurs joueuses, la crème du basket mondial. Si les Sky de Chicago est une équipe de milieu de tableau, elle est pourtant prestigieuse, suivie par des milliers de fans : "Il y a un engouement qui est incomparable à la France. Le stade de Chicago fait 11 000 places. Il est à moitié plein pendant les matchs. C’est déjà énorme ! Chicago, c’est l’une des villes du basket dans le monde."

Départ pour Chicago mi-avril, juste après le dernier match du Poinçonnet. Une traversée de l'Atlantique qui ne fait pas peur à Yoann Cabioc'h, tout au contraire : "J’y vais vraiment pour remplir ma mission, pour réussir. Le sens du défi, du challenge prend plus de place que l’excitation. Je commence tout juste à réaliser. Je serai plus exciter juste avant le premier match à domicile. Vivre cette expérience là, au bord du terrain, je vais sans doute avoir la chair de poule."

Une nouvelle équipe la saison prochaine

Dans un communiqué publié mardi soir, le président du club Pierre Bousquié précise : "Yoann répond à une proposition qu'il trouve très intéressante et nous comprenons ses motivations. Nous l'encourageons à poursuivre sa carrière professionnelle sous de nouveaux auspices."