Une fin de saison et beaucoup de questions pour le Fleury Loiret Handball

La saison est à présent terminée pour les panthères de Fleury-les-Aubrais ! Après 27 matchs de championnat de ligue féminine, les Fleuryssoises prennent la 7ème place. Ce dimanche soir, dans un palais des sports d'Orléans à l'ambiance plutôt chaude, elles se sont inclinées 31 à 28 face à Toulon Saint-Cyr. Au classement, elles restent tout de même devant les Azuréennes car au match aller, elles avaient gagné de cinq points.

Le départ du président

C'est une année avec des hauts et des bas qui prend fin. Après un passage à vide à l'automne et sept matchs consécutifs perdus, les panthères ont réussi une belle fin de saison avec dix matchs sans défaite. L'hiver a aussi et surtout été marqué par l'annonce de Jean-Pierre Gontier. Le président du club depuis 15 ans a décidé de quitter ses fonctions et de se désengager en tant que sponsor.

"On va travailler dans la continuité et aussi impulser de nouvelles idées."

Pour le remplacer, c'est Sabine Guillien-Heinrich déléguée régionale du groupe Engie qui a été nommée. Elle n'a pas encore pris officiellement ses fonctions que déjà elle enchaîne les réunions pour prévoir la saison prochaine. Et le principal dossier est bien évidemment financier. Le partenariat que porte Jean-Pierre Gontier avec le groupe Leclerc représente à lui seul 40% de l'argent apporté par les sponsors. Pour la nouvelle présidente il a donc fallu se mettre rapidement au travail : "Jean-Pierre s'est engagé pour la saison prochaine à continuer à nous soutenir. Mais il y a un long travail pour l'équipe dirigeante et les partenaires pour trouver de nouveaux sponsors. On compte bien évidemment sur nos partenaires fidèles pour renouveler leur adhésion au club. On va travailler dans la continuité et aussi impulser de nouvelles idées."

Cinq joueuses sur le départ

Ancienne joueuse de handball, Sabine Guillien-Heinrich est dans la direction du club depuis 2002. Avec elle les choses ne devraient donc pas changer radicalement. En revanche dans l'effectif, cinq joueuses s'en vont (Anaïs Atila, Cécilia Errin, Adrianna Placzek, Adriana Craciun et Fanta Keita). C'est une donnée que devra évidemment prendre en compte l’entraîneur Christophe Cassan la saison prochaine : "Je vais tout mettre en oeuvre pour que la saison prochaine soit meilleure que cette année, ou au moins pareil. Il est certain qu'on a un effectif assez réduit en nombre de joueuses professionnelles mais on peut s'appuyer sur de jeunes joueuses qui arrivent. Il faut assurer les transitions pour pouvoir maintenir une qualité de performance."

Sabine Guillien-Heinrich doit prendre officiellement ses nouvelles fonctions après la démission de Jean-Pierre Gontier. Une démission qui devrait intervenir à la fin du mois de mai ou début juin.