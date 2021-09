"Une grande déception" : la présidente du Tango Bourges Basket réagit à la non-qualification en Euroligue

C'est un mini tremblement de terre dans le monde du basket féminin : pour la première fois depuis 1995 le Tango Bourges Basket ne disputera par l'Euroligue cette saison. C'est la conséquence de la défaite des Berruyères 69 à 57 contre les Italiennes de Schio ce mercredi 22 septembre. "_Bien sûr c'est une grande déception pour l'équipe, pour le staff, pour l'ensemble du club, pour la bonne est simple raison que cela fait 26 ans qu'on joue l'Euroligue, et cette année, on ne la jouera pa_s"; réagit la présidente du club Agnès Saint-Ges, qui veut maintenant se concentrer sur l'Eurocoupe.

La petite coupe d'Europe pour le Bourges Basket

Si les Tango ne se qualifient pas pour l'Euroligue - sorte de ligue des Champions - elle sont en revanche assurées de disputer l'Eurocoupe, la petite coupe d'Europe. "On va se donner les moyens d'aller la chercher (...) les filles ont leur fierté. On switche rapidement. C'est important de se tourner vers l'avenir" promet Agnès Saint-Ges. Elle jouent leur place dans une poule ou l'autre ce jeudi soir, à 19h30, contre les Espagnoles de Valence. En cas de victoire, synonyme de deuxième place dans cette phase qualificative, elles se retrouveraient dans la poule G, contre Tenerife ou encore Fribourg. En cas de défaite, et donc de troisième place, elles se retrouveraient dans le groupe I, contre Namur, ou encore Malines.