Une Iséroise championne de France de beach-volley

A seulement 22 ans, Lézana Placette a été sacrée dimanche championne de France de beach-volley avec sa coéquipière, Alexia Richard. Toujours licenciée à l'Entente Sportive Meylan-La Tronche, elle témoigne de sa joie et donne ses prochains objectifs.

L'Iséroise Lézana Placette (à gauche) et sa coéquipière, Alexia Richard, posent avec leurs nouvelles médaillesde championnes de France

"On n'a pas vraiment réalisé qu'on était devenues championnes de France, seulement quand on est montées sur le podium", raconte Lézana Placette, "et qu'on a entendu le speaker nous présenter comme les championnes de France", poursuit-elle. Avec sa coéquipière, Alexia Richard, elles sont allées chercher le titre à Dunkerque, ce dimanche 9 août.

C'était notre objectif mais on était pas les seules à l'avoir. C'est une très belle performance. - Lézana Placette.

Un objectif "pas gagné d'avance", selon Lézana Placette, toujours licenciée en volley-ball à l'Entente Sportive de Meylan-la Trouve. C'est dans ce club que la jeune femme a débuté avant de rejoindre le Pôle espoir France de Toulouse.

Elle y rencontre Alexia Richard, sa coéquipière devenue son amie, et elle décide de se consacrer au beach-volley. Un choix pas si étonnant pour une Iséroise : "j'ai été élevée à l'extérieur donc le fait que ce soit un sport extérieur, ça m'a beaucoup plu. D'autant que c'est davantage physique, tactique et complet" que le volley-ball, juge-t-elle.

Jouer au beach-volley en Isère, c'est possible

Pour la Meylannaise d'origine, qui a passé le confinement chez ses parents à Grenoble, le beach-volley se développe en Isère. "Même s'il n'y a pas la plage, il y a des endroits pour jouer", s'amuse Lézana Placette. Elle recommande ses adresses pour s'exercer cet été les pieds dans le sable : "la Bifurk, Méaudre et à Claix".

Lézana Placette et sa coéquipière voulaient le titre de championnes de France depuis des années et c'est donc chose faite depuis dimanche. Ce titre pourrait en appeler d'autres : d'abord, les championnats d'Europe en septembre et pourquoi pas, les Jeux Olympiques en 2021.