Une JS Cherbourg requinquée accroche Dijon, leader de la Proligue de handball

La balle de match a fini au fond des filets... une petite seconde trop tard pour la JS Cherbourg ce vendredi 3 mars dans leur salle Jean Jaurès face au leader du championnat Dijon. Une ultime attaque qui aurait pu faire basculer un match devenu fou, finalement conclu sur le score de 25-25.

ⓘ Publicité

Malmenée en début de rencontre, la JSC a peu à peu refait surface et a méthodiquement éteint les Dijonnais. Au point de parvenir à passer devant et basculer en tête à la pause (14-13). Déboussolé, le leader n'était pas au bout de ses peines.

Une entame enfiévrée des Cherbourgeois, portés par leur jeune gardien Kalim Zahaf infranchissable pendant plusieurs minutes, faisait grimper le score à 18-14 en début de seconde période. Dijon s'accrochait et limitait la casse, avant de profiter d'un temps faible des Mauves pour repasser devant à cinq minutes du terme.

Les deux équipes avaient leur balle de match. Cherbourg arrachait finalement le 25-25, repoussait l'ultime offensive dijonnaise avant de lancer un contre quasi décisif sur le gong. Mais le gong, justement, avait bien retenti avant le but...

Reste qu'avec deux succès, deux nuls pour une seule défaite sur les cinq dernières rencontres, la JSC va mieux et a montré un visage enthousiasmant à un public à nouveau rugissant.

Réactions

Kalim Zahaf (gardien de la JSC) : "Il y a toujours un peu de frustration car on domine tout le match. Mais on se dira que c'est un bon point face aux premiers du classement. C'est aussi grâce aux supporters. On est revenu, on s'est mis à marquer et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. Tout le monde est content."

Lucas Musy (demi-centre) : "On a tout donné, on ne peut qu'être fier de notre match. On aurait aimé le gagner. Il y avait une ambiance de malade. Je suis content du résultat mais un peu frustré car ça se joue au mental dans les dernières minutes."