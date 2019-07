Une nouvelle recrue à Dax Gamarde

Après l'arrivée du meneur Xane D'almeida, Dax Gamarde tient sa seconde recrue, Daryl Nérée, un intérieur de 2 mètres 04. Le nouveau pivot dacquois a signé pour deux ans, un an + une année en option en cas de maintien en Nationale 1. La saison dernière, il jouait à Quimper en Pro B.

Avec Daryl Nérée, Dax Gamarde a une nouvelle arme dans la raquette

L'intérieur de 22 ans évoluait la saison dernière à Quimper en Pro B. Il avait un rôle important, il a joué 24 matchs la saison dernière, en deuxième division, pour 43 points marqués.

D'après le président du club Jean Lamaignère, le club dacquois ne compte pas s'arrêter là, "il y aura deux autres recrues" mais on devrait en savoir plus d'ici une dizaine de jours. Les postes ciblés sont celui d'arrière et de meneur.