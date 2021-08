Une nouvelle recrue pour redresser le PB86

Ce n'est pas officiellement un rôle de Général Manager mais ça y ressemble un petit peu quand même. Le Poitiers Basket 86 annonce "Etre très heureux de pouvoir compter sur les conseils, le réseau et la vision d’Arnaud MARIUS afin d’accompagner au mieux le redressement du club poitevin. Arnaud MARIUS est déjà connecté avec le staff sportif et la direction du club pour préparer et démarrer au mieux cette saison 2021/2022." Le CV d' Arnaud Marius nous apprend qu'il a été "l’ancien Directeur Sportif et Général Manager, du club de Gravelines Dunkerque ( Bet-clic Elite), club avec lequel il a travaillé entre 2012 et 2019. Il a ensuite collaboré avec quelques franchises NBA sur des missions de scouting"

