Une première mi-temps de rêve permet à Chambéry de s'imposer dans le "classico" !

Après une incroyable première mi-temps (23-16), le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball s'est imposé mercredi soir 33-30 face à Montpellier dans le "classico" de la D1. Les Savoyards remontent provisoirement à la cinquième place du championnat.

Il y a des signes qui ne trompent pas. La colère du gardien montpelliérain Vincent Gérard lors d'un temps mort en première mi-temps en disait long sur la performance du MHB. La défense héraultaise a pris l'eau face aux assauts savoyards. Au bout des 30 premières minutes, devant un public chauffé à blanc, le CSH menait 23-16 (92 % de réussite au tir !) après avoir obtenu une avance maximale de +9 !

Montpellier s'est remobilisé en seconde mi-temps, revenant à un but des Savoyards, sans pour autant parvenir à les rattraper. "On a fait un match quasi-parfait" avouait le gardien du CSH Julien Meyer, auteur de trois arrêts décisifs dans les dernières minutes. "Heureusement ça s'est bien fini sinon on aurait pu avoir beaucoup de remords. La première mi-temps nous a permis d'avoir beaucoup de confiance, c'était un récital tout simplement et je crois que tout le monde l'a vu."

Pour le demi-centre Romain Briffe, qui vivait son premier "classico" à domicile, "il n'y avait pas grand-chose à rajouter dans nos attaques en première période". "On savait qu'on allait pas pouvoir être en réussite pendant tout le match donc il fallait s'attendre à une remontée de Montpellier. On aurait bien aimé qu'ils soient un peu moins près à la fin, qu'on se fasse moins peur. Mais au final il y a la victoire et on est vraiment content."

Patrice Canayer, le coach du MHB, très agacé après la première mi-temps de ses joueurs Partager le son sur : Copier

Côté héraultais, le constat était clair à la fin de la rencontre. "Pas de rythme, pas d'envie... la première mi-temps a été vraiment très mauvaise" expliquait Vincent Gérard. "Je suis en colère après la défense, après moi... quand on fait des choses comme ça, ce n'est pas digne ! On ne peut pas battre le PSG la semaine d'avant et la semaine d'après, laisser Chambéry avec une balle de + 10. Ce n'est pas normal."

Au classement Chambéry remonte à la cinquième place, à quatre longueurs de Montpellier.