Une première saison professionnelle mouvementée pour la joueuse du Fleury Loiret Handball Mélina Peillon

Mélina Peillon, vous avez 20 ans, vous êtes joueuse au Fleury Loiret Handball. Vous avez signé votre premier contrat professionnel il y a un an avec l'équipe qui vous a formé. Ça représente quoi pour vous ?

Ce n'est pas un aboutissement parce que signer pro, c'est juste le commencement. Cela faisait partie de mes objectifs et il a été rempli. C'est bien, mais il faut continuer à travailler pour atteindre nos objectifs collectifs. Et après, le fait d'avoir signé à Fleury dans le club qui m'a formé depuis que j'y suis en 2015, c'est aussi une marque de confiance du club, donc une énorme fierté aussi pour moi individuellement.

Malheureusement, il y a eu une rupture des ligaments croisés l'année dernière pour votre première saison professionnelle. Quand on est jeune, est ce que c'est plus dur dans la tête et physiquement de se remettre au niveau ?

Physiquement, je pense que c'est quand même plus dur de se remettre à 20 ans qu'à 30 ans. Dans tous les cas, une blessure comme ça, c'est dur. Mais ça nous forge et je pense qu'on revient plus fort mentalement et physiquement. Donc ça n'a pas forcément été la meilleure partie de ma saison sportive mais c'est comme ça. C'est la loi du sport et il faut faire avec. J'ai dû travailler fort pour revenir et aujourd'hui, je suis contente de revenir à la compétition.

Vous êtes ailier droit et vous jouez fort en contre-attaque. Pouvez-vous présenter votre style de jeu ?

Oui, une ailière qui aime se projeter en contre-attaque et qui aime aussi défendre. Je suis là pour mes coéquipières, passer la balle, notamment au pivot et pour la finition.

C'est une saison compliquée pour les Panthères de Fleury. Vous êtes dernière au classement avec seulement une victoire en 16 matchs. Comment le vivez-vous personnellement ?

Ce n'est pas forcément facile à vivre. Je garde espoir et j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'on pourrait atteindre l'objectif de ce début d'année. On n'est qu'à une victoire du club devant, Celles-sur-Belle. Il reste encore énormément de matchs à jouer contre des adversaires directs. En plus, on n'est pas à l'abri de faire des coups contre des équipes contre lesquelles on ne nous attend pas forcément. On l'a vu quand on a gagné à Besançon, chez elle, rien n'est perdu et dans tous les cas, on va continuer de travailler et tout faire pour atteindre le maintien parce que c'est vraiment l'objectif prioritaire.

Quel est votre objectif personnel, que ce soit sur la fin d'année et à plus long terme ?

L'objectif personnel c'est de continuer à travailler pour me remettre au niveau et progresser toujours plus. Sur le long terme, je pense comme toute handballeuse professionnelle, on aimerait bien faire partie de l'équipe de France A, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. C'est normal surtout en revenant de blessure, donc on travaille. Et si équipe de France il y a, je serais très ravi, mais pour l'instant, c'est le club qui prime.

Prochain match ce vendredi 25 février 2022 à domicile contre Brest, au Palais des sports d'Orléans. Brest qui est deuxième. On peut y croire ?

On peut y croire oui. Sur le papier, quand on joue un deuxième contre un dernier, on s'attend pas forcément à ce que le dernier gagne. Mais c'est le sport, tant que le match n'est pas joué, on n'est jamais sûr de rien. On n'aura rien à perdre, donc dans tous les cas, la pression n'est pas forcément sur nous pour ce match. On va jouer avec nos armes en toute humilité. On va essayer de faire un coup parce qu'on a besoin d'engranger des points pour remonter au classement et assurer notre objectif de maintien. Donc on s'attend forcément à un match difficile parce qu'on connaît la qualité de jeu de Brest, mais rien n'est perdu d'avance.

L'année dernière, vous avez passé un BTS en relation clientèle dans le commerce. Mais cette année, vous faites une coupure. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir la tête pleinement au handball et est-ce que vous allez reprendre après ?

Oui, je voulais déjà vraiment assurer ma rééducation après ma rupture des ligaments croisés. Je voulais me consacrer qu'au handball. Mais oui, je compte bien reprendre mes études tout au long de l'année prochaine. Dans les années suivantes, ce sera sûrement un Bachelor dans le domaine de l'immobilier. Donc, peut-être pas cette année, mais oui, sûrement la saison prochaine ou la saison d'après.