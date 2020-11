Une salle vide mais le plein de points pour la JS Cherbourg handball contre Pontault-Combault

Même à huis clos, il y a toujours du spectacle à Chantereyne ! "J'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis cardiaques dans les canapés, car les hôpitaux sont pleins en ce moment". Au terme d'un match haletant, l'entraîneur des handballeurs cherbourgeois Frédéric Bougeant peut avoir le sourire. En match en retard de Proligue, les Mauves se sont imposés sur le fil, 25-24, contre Pontault-Combault, équipe qui était jusque là invaincue en championnat. Bilan : deux points de plus dans la musette !

Du plaisir par procuration

Une affiche qui d'habitude aurait rempli le chaudron de Chantereyne à ras-bord, avec 2500 supporters. Mais là, crise sanitaire et confinement obligent, cette rencontre s'est déroulée à huis clos, dans une salle décorée mais vide. Ou plutôt quasi vide, car une cinquantaine de personnes était accréditée. Des salariés du club pour la plupart. "Normalement, c'est toute la ville qui vient voir le match : c'est un peu l'événement de la semaine ici à Cherbourg", explique l'un d'eux. "C'est une arène réputée pour être bruyante. Là, c'est très calme. On va tout faire pour pousser les joueurs, mais ça ne remplacera jamais les supporters", résume Hugo.

Les gars ont leurs habitudes. Je les voyais à l'échauffement se demander ce qui se passe. Vivement que notre public soit là pour nous aider dans cette quête pour déplacer les montagnes" - Frédéric Bougeant, entraîneur

Dans les gradins, pas de traditionnel kop mauve, le groupe d'ultras cherbourgeois qui donne le la les soirs de match pour embraser le chaudron. Mais le speaker, Antoine, est bel et bien là avec ses traditionnels "Dé-fense, dé-fense !", "Parce qu'ici c'est ? Cherbourg". La playlist est la même... mais les chœurs sont moins garnis ! "Je n'avais jamais vu ça ! On l'a fait un peu au feeling. Au vu du match, avec une salle pleine, ça aurait été monstrueux. J'ai eu plein de messages sur mon portable. Des supporters dans leur salle à manger, dans leur salon... ça a poussé derrière les Mauves", sourit Antoine. Des supporters qui ont du suivre cette rencontre via les réseaux sociaux, ou la télévision : le match était retransmis par la Chaîne normande.

Avec un Chantereyne plein, ce n'est pas le même match. En première mi-temps, le public aurait pu nous aider à enfoncer le clou. On est pressés de revoir nos supporters ! - Lucas Dalmont, ailier

Chantereyne, quand il y a le public, t'es tout de suite galvanisé. Impossible de ne pas avoir des frissons. Là, forcément, tu l'as moins - Robin Dupont-Marion, ailier

Une guerre de tranchées

Mais même sans son public, la JSC a de la ressource, portée notamment par son gardien Dan Tepper (11 arrêts, 34% de réussite) et un pivot danois Kristian Orsted qui empile les buts (7 réalisations, 100% de réussite). Mais les Mauves n'arrivent pas à s'envoler. "Le public nous aurait aidé. Quand on mène de +4 en première mi-temps, le public nous aurait poussé. Mais on est contents de leur offrir la victoire", confie le président Vincent Férey. "Quand on est moins bien en deuxième mi-temps, le public aurait pu nous aider à retrouver un deuxième souffle. Mais _les garçons ont été solides_, donc bravo à eux", ajoute Frédéric Bougeant.

Solide, il faudra l'être également le 22 novembre avec la réception d'un nouveau gros morceau à Chantereyne : Nancy, l'un des tauliers du championnat. Une rencontre qui se déroulera aussi à huis clos.