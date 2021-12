Une soirée parfaite pour le Bourges Basket, invaincu en Eurocoupe

Le bilan comptable est parfait après la phase de poule d'Eurocoupe. Six victoires en six matchs, la meilleure attaque de la compétition, l'une des meilleures défenses. Face au Dinamo Sassari, le Bourges Basket a confirmé les bonnes impressions laissées depuis déjà plusieurs semaines. La démonstration de force a été impressionnante : 118-67, score final. Les Berruyères ont mené la rencontre de bout en bout et l'écart s'est creusé au fil des minutes.

Une bonne préparation pour la suite de la saison

"Gagner avec le maximum d'écart était très important. Il faut faire le plein de confiance et monter en rythme car on a des matchs qui arrivent et on sait que la suite sera plus intense", explique Sarah Michel, qui a marqué 11 points. Chaque match est une bonne préparation pour la suite, confirme l'entraîneur berruyer. "On aurait pu faire un match bof en y mettant peu d'intensité. Mais jouer sans envie, ça ne nous fait pas progresser. On a essayé de mettre de l'intensité, de la course, de produire du beau jeu pour les spectateurs et pour nous. Je suis satisfait parce qu'on s'est fichu de personne", salue Olivier Lafargue en conférence de presse.

Évidemment, le Dinamo Sassari n'a pas le niveau des favoris en championnat de France ou dans les compétitions européennes. Mais l'application, la concentration, la motivation des basketteuses berruyères sont autant de motifs d'espoir pour la suite de la saison. "À nous de continuer contre des équipes qui vont arriver avec un pedigree plus important", résume l'entraîneur.

Désormais, ce sont des matchs à élimination directe qui débutent en Eurocoupe. Le tirage au sort des playoffs aura lieu dans les prochains jours. "On a hâte de se mesurer à de plus grosses équipes et devoir le chemin qui reste à faire. Ce sont des matchs couperets, il va falloir être très sérieux et continuer à travailler. C'est un autre challenge", souligne Sarah Michel.