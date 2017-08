US la Glacerie : les basketteuses reprennent l'entraînement avec envie et soif de revanche

L'équipe féminine de basket de la Glacerie reprend l'entraînement ce mardi. Une semaine de préparation au gymnase Postaire à Cherbourg avant le premier match amical et la reprise du championnat de N1 en septembre. L'objectif cette année : accéder aux play-offs, et pour de bon cette fois.

Fini les vacances, retour sur le parquet pour les basketteuses de l'US la Glacerie. Elles ont repris l'entraînement ce mardi au gymnase Maurice Postaire à Cherbourg. Au programme : une préparation d'une grosse semaine, avec deux entraînements par jour (renforcement musculaire, exercices de coordination et de contact) avant le premier match amical et la reprise du championnat.

Les joueuses sont en forme. L'objectif ? Ne pas revivre le scénario cauchemar de l'an dernier, où les basketteuses avaient râté de peu la qualification pour les plays-off. D'ailleurs, même après plusieurs mois de vacances, l'équipe est encore marquée par la désillusion du mois d'avril.

"On va pas se mentir, la frustration est toujours là", sourit la nouvelle capitaine de l'équipe, Sabrine Bouzenna. "Maintenant il faut qu'on apprenne de cette erreur, qu'on s'en serve pour ne pas revivre la même chose cette saison"... et donc, pour que l'équipe accède enfin aux plays-off.

Ce serait une première pour le club. Avec à la clé, cette année ou la suivante, une éventuelle montée... Le projet fédère le club et les joueuses, même si tout le monde reconnaît que la concurrence sera rude.

3 nouvelles recrues

A l'intersaison, trois joueuses ont quitté le club, des anciennes de l'équipe. Trois nouvelles recrues ont donc fait leur arrivée : deux joueuses de Nationale Une (clubs de Voiron et de Saint-Amand-les-Eaux) et une joueuse de Ligue 2 (Toulouse). Le stage de préparation, au-delà de l'aspect physique, va donc permettre de retrouver une vraie cohésion dans l'équipe. "Ces séances permettent de valider un groupe, avec des exercices, des défis, de la dualité", selon l'entraîneur, Yann Volmier, qui démarre la saison avec beaucoup d'enthousiasme.

Le premier match amical, ce sera le 19 août, les Glacériennes se déplacent à Calais, qui sera d'ailleurs le premier adversaire des basketteuses en championnat de Nationale Une. Le championnat lui débute mi-septembre.