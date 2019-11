Handball : Michaël Guigou compte sur un Parnasse "chaud bouillant" pour faire tomber Csurgoi

Avant le barrage retour de coupe d'Europe ce samedi soir entre l'USAM et les Hongrois de Csurgoi, l'ailier Michaël Guigou s'est confié au micro de France Bleu Gard Lozère. Pour lui, le match s'annonce disputé et il compte sur l'ambiance du Parnasse pour décrocher la qualification.

Nîmes, France

L'USAM est dos au mur : après avoir perdu le match aller 28-25 en Hongrie, les Nîmois n'ont d'autre choix que de l'emporter par au mois quatre buts d'écart pour se qualifier ce samedi soir, face aux Hongrois de Csurgoi. A la clé, une qualification pour les phases de poule de la coupe EHF. Et pour y arriver, l'ailier Michaël Guigou, arrivé cet été en provenance de Montpellier, compte sur le soutien des supporteurs : "On va avoir besoin d'un Parnasse chaud bouillant ! L'ambiance est très importante dans un match : cela joue sur l'arbitrage, sur notre force collective. C'est déterminant."

Ne rien lâcher

Michaël Guigou, double champion olympique et quadruple champion du monde avec l'Equipe de France, est un habitué des grandes échéances. Pour lui, il faudra "rester concentrer du début à la fin, ne pas paniquer quoiqu'il arrive, que l'on soit devant ou derrière au score." Michaël Guigou en est persuadé, la "Green Team" a les clés en main pour l'emporter : "A nous de continuer sur ce que l'on produit depuis plusieurs semaines, on a montré beaucoup de bonnes choses. Si on poursuit sur cette lancée, on est capable de se qualifier."