USAM : tarifs des abonnements en baisse pour la saison prochaine

Alors qu'il a rarement été autant question de pouvoir d'achat, voilà une bonne nouvelle nouvelle pour le porte-monnaie. L’USAM Nîmes Gard annonce ce mardi matin "baisser de façon extrêmement significative les prix de tous ses abonnements. Un seul objectif : un Parnasse toujours plus infernal !". Alors, quels sont les nouveaux tarifs pour assister aux matchs de la Green Team pour cette saison 2022/2023 de LStarLigue au Parnasse ? Le club a ouvert très tôt sa campagne d’abonnements.

Prix des abonnements 2022/23

Tarif annuel, donnant accès à tous les matchs de l’USAM Nîmes Gard pour la saison 2022/2023 du championnat à domicile.

Nouvel abonnement : Catégorie 1 (Bloc E) : 120 Euros Catégorie 2 (Blocs D et F) : 80 Euros Catégorie 3 (Blocs G et H) : 60 Euros

Abonnement + Maillot domicile Saison 2022/2023 : +45 euros

Réabonnement : Catégorie 1 (Bloc E) : 110 Euros Catégorie 2 (Blocs D et F) : 70 Euros Catégorie 3 (Blocs G et H) : 50 Euros

Abonnement + Maillot domicile Saison 2022/2023 : +45 euros

Des difficultés pour vous abonner sur le site de l’USAM ? Permanences au Parnasse : Les 27, 28 juillet de 8h30 à 16h30 non stop. Le 29 juillet de 8h30 à 12h30. Les 1 et 3 aout de 8h30 à 16h30 non stop. Le 5 août de 8h30 à 12h30.