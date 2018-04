La section basket de l'Union Sportive Lavalloise veut grandir, et vite ! Sa salle du quartier Hilard semble faire de moins en l'affaire, à l'heure où son équipe masculine s'est maintenue en Nationale 2. Les dirigeants réfléchissent donc à la construction d'une nouvelle salle, plus grande et moderne.

Hasard du calendrier ou pas ? La Fédération Française de Basket annonce un nombre record de licenciés en France pour cette saison : 668.312. En Mayenne il y a plus de 3.000 licenciés et ... un club qui veut grandir. L'Union Sportive Lavalloise se sent à l'étroit dans sa salle du quartier Hilard à Laval et voudrait en construire une autre. D'autant que le club a réussi à se maintenir en Nationale 2 masculine, et s'il veut s’installer dans la quatrième division du basket français, il faut vite se moderniser.

700 à 800 spectateurs

L'actuelle salle peut accueillir 274 personnes en comptant les joueurs sur le parquet, alors que l'USL pourrait attirer 700 voire 800 spectateurs estime Gérard Marchand le président de la section basket de l'USL. "On a un certain nombre de dossiers en cours dont on attend les chiffrages" explique celui qui est arrivé il y a deux ans au club. Gérard Marchand regarde même avec attention chez nos voisins de la Loire-Atlantique. "Une salle de basket va être construite à Nantes et nous avons demandé au même opérateur de nous chiffrer ce projet avec une estimation avec les tribunes et un espace de convivialité. C'est pour nous donner un ordre d'idée, on sait bien que nous n'en avons pas les moyens pour l'instant" termine Gérard Marchand. L'USL est le plus petit budget de sa poule de Nationale 2 masculine (250.000 euros).

"On a l'impression d'être dans une impasse avec un mur au bout" Copier

Pour le match délocalisé au COSEC de Saint-Berthevin il y a un mois, 1.300 spectateurs se sont déplacé pour le match entre l'USL et Vitré. Cela donne des idées donc. "Les autres équipes sont perturbées par la salle quand elles viennent chez nous car elle est très petite (...) Cette saison, à travers nos voyages, on a pu voir que les structures des équipes adverses leur permettent d'accueillir correctement du public, de développer les recettes. Ici on a beaucoup de mal à se projeter" lâche Sébastien Cartier, l'entraîneur de l'équipe senior de l'USL.

L'Espace Mayenne n'est pas une solution

Au printemps 2020, l'Espace Mayenne doit ouvrir ses portes. Mais la future salle polyvalente n'est pas la solution idéale. Elle ne pourra de toute façon pas accueillir tous les matchs de l'USL. À moins d'un vrai engagement des collectivités publiques comme Laval Agglo, la mairie de Laval et le conseil départemental, les solutions pour financer une nouvelle salle ne sont pas nombreuses. Le partenariat privé en est une. Le club envisage surtout du mécénat.