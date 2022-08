USO Mondeville Basket : Sébastien Monnier nommé nouveau directeur général

Il sait qu'il ne pourra pas tout révolutionner, mais Sébastien Monnier est fier de diriger ce club, qu'il a tant "fait rêver gamin".

"Mondeville, c'est pour moi le fleuron de la formation du basket normand. Etant moi-même très fortement attaché à la formation, être sollicité aujourd'hui par Mondeville pour mettre en place leur projet, c'est une grande fierté.", affirme-t-il.

Si le club a fait appel à lui, c'est aussi grâce à son expertise. Président du Pays d'Auge Basket depuis une dizaine d'années, Sébastien Monnier connaît très bien le mode de fonctionnement d'un club de basket, en particulier normand.

Deux ans pour professionnaliser le club

Au cœur d'un projet nommé "ambition 2024", Sébastien Monnier aura plusieurs missions avec un but final : professionnaliser davantage le club et le préparer à la montée en ligue féminine de basket. Il faudra notamment améliorer la communication, raconte-t-il :

"On a besoin de recréer du lien entre tous les acteurs du club, que ce soit les dirigeants, les salariés, les bénévoles. On veut retrouver à terme une stabilité dans notre organisation, de manière à ce que chaque acteur puisse s'identifier dans le projet".

L'expérience "fan" sera aussi améliorée. Un projet qui sera donc mené sur 2 ans, avec beaucoup de travail. Il reste toutefois confiant :

"Il y a toute une équipe de dirigeants, salariés et bénévoles qui sont motivés à faire évoluer le club. Mondeville ne part pas de zéro. Il y a un héritage important et c'est au contraire galvanisant de voir où on peut amener ce club."

Trouver plus de partenaires

De nouveaux projets qui promettent donc une nouvelle "ère" au club de l'USO Mondeville. Il faudra assurer les finances. Actuellement doté d'un budget de 1,2 millions d'euros, monter en ligue féminine de basket signifierait devoir augmenter le budget de 30 %. Olivier Liberge, le président du club insiste sur la nécessité de trouver davantage de sponsors :

"Les financements viennent de la mairie, la région, le département, mais aussi les partenaires. À l'USOM, on a 70 % d'institutions et 30 % de partenaires. Pour aller en haut niveau, on doit avoir l'inverse. On doit inciter plus d'entreprises à nous rejoindre, trouver de nouveaux partenaires se travaille au quotidien, cela n'avait pas été fait jusqu'alors."