Valence Handball : entrée gratuite pour les supporteurs en rouge

Pour faire venir du monde ce samedi soir au palais des sports de Valence pour le choc de Nationale 1 contre Villeurbanne, le Valence Handball met en place l'opération "Tous en rouge". Tous les supporteurs qui viendront habillés avec un haut rouge pourront rentrer gratuitement.

Avec une moyenne de 600 spectateurs par match à domicile depuis le début de la saison, le Valence handball est loin de faire le plein. Le palais des sports peut accueillir jusqu'à 2 200 supporteurs alors pour remplir la salle contre Villeurbanne ce samedi soir pour le choc de la poule en Nationale 1, le club lance l'opération "Tous en rouge". "Tous les supporteurs qui viendront avec un haut rouge pourront rentrer gratuitement," explique le président Julien Bertini, qui était déjà en place lors de la précédente opération.

"Le rouge c'est notre identité"

En 2009, pour le match de la montée en Pro D2 face à Semur, le club de Valence avait déjà mis en place cette même opération et avait réussi à remplir le palais des sports. A la clef ce soir-là, une belle victoire qui offrait la montée et une ambiance magnifique dont se souvient le président Julien Bertini. "On avait senti cette communion avec le public. Le rouge c'est notre couleur, notre identité, et ce soir-là, toute la salle était rouge. On espère revivre ça ce soir. La saison dernière les résultats n'étaient pas bons alors on peut comprendre que les gens n'avaient pas envie de venir. Là on marche bien, donc on aimerait que ça suive en tribune."

Un match capital en vue de la montée en Pro D2

Depuis le début de saison, Valence a remporté 6 de ses 7 matchs de championnat et occupe la 1ere place de sa poule à égalité de points avec Villeurbanne. Ce match entre les deux clubs peut donc permettre aux Valentinois de creuser l'écart en tête du classement et surtout de prendre déjà de l'avance en vue de la poule d'accession à la Pro D2, qui réunit les huit meilleurs équipes de Nationale 1 et qui prend en compte les résultats de la première phase entre les deux équipes de chaque poule. Le coup d'envoi est à 20h30. L'entrée coûte huit euros pour ceux qui n'auraient pas de t-shirt rouge dans leur penderie.