Valérie Garnier, l'ancienne entraineuse des Bleues, coach des hommes du Tours Métropole Basket

Valérie Garnier est l'une des grandes dames du sport français, ancienne joueuse de basket internationale, entraineuse du club turc Fenerbahçe SK**,** sélectionneuse des Bleues entre 2013 et 2021, elle a choisi pour la première fois de devenir coach d'un club pro masculin, en arrivant au Tours Métropole Basket en décembre 2022. Interview

France Bleu Touraine: Ce match à Tarbes ce soir est ce le plus important de votre saison ici à Tours?

Valérie Garnier : C'est le dernier de la première phase, donc effectivement, il a une importance capitale car il nous faut soit le gagner ou bien perdre de moins de 28 points. Et dans tous les cas, il faut aller là bas avec de l'ambition pour le gagner et ça va nous nous lancer vers la phase B.

FBT: Vous avez dit à vos joueurs, lors du dernier entrainement que Tarbes était une station thermale "mais on n'y va pas pour prendre un bain...

VG: [Rires] Oui, c'est ça. Non, parce que c'est difficile. On a eu beaucoup de pression sur ce match. Sur le match de mardi soir dernier contre Lorient, on savait que c'était un passage obligé. Et la défaite de Tarbes à Toulouse, combinée avec notre victoire contre Lorient, nous a donné cet avantage. Ce petit avantage d'être déjà à un match au dessus et avec un goal average pour l'instant favorable. On est dans de bonnes conditions, mais je sais aussi, parce que c'est le sport, que Tarbes ne va pas nous offrir ce match. Il faut qu'on reste dans cette spirale positive de la gagne.

FBT: Le maintien est en vue, mais n'est pas encore acquis. Si vous vous maintenez, est ce que vous direz on a sauvé l'essentiel ?

VG: Le maintien était le premier objectif, c'est ce qu'on s'est fixé. Après les deux premiers matchs, j'ai fait une réunion avec les garçons. On s'est fixé différents objectifs et le maintien et l'accession au groupe jouant les plays off.

Je n'avais pas 100 jours pour réussir, mais 1 jour !

FBT: C'est la première fois que vous entrainez une équipe de haut niveau chez les hommes. Est ce que vous vous êtes donné 100 jours pour réussir ?

VG: Je n'avais pas 100 jours. J'avais 1 jour parce que je suis arrivé un mercredi soir. J'ai eu un entraînement le jeudi et le premier match c'était le vendredi. Alors l'idée, ça a été de pouvoir avoir un impact immédiat. C'est ce qui s'est passé mais je n'ai pas fait de miracle. On n'avait pas le temps de travailler. Donc dans l'idée, c'était vraiment de changer les choses qu'on pouvait décider sans travailler : mettre de la dureté défensive, on pouvait ! Etre présent dans le repli défensif, on pouvait! Impacter au rebond, on pouvait ! Mettre du rythme en se projetant vers l'avant on pouvait !

Et les garçons ont adhéré déjà sur les premiers mots. Et puis après, moi je suis, je suis dans la co-construction. Donc l'idée, c'est de proposer, de voir ce que ça donne, et à partir du moment où, vous avez l'adhésion, les succès peuvent alors s'enchaîner.

Plus les plus les années passent, plus je m'aperçois que, à haut niveau, même si c'est de la troisième division, le management a une place vraiment très importante ! Parce que tout le monde peut étudier les matches, tout le monde peut choisir des tactiques mais c'est la relation en fait qui est la plus importante dans le coaching. Pour moi, c'est la relation qu'on a avec un staff, c'est la relation qu'on a avec des joueurs, c'est la relation qu'ils ont entre eux et c'est ça qui fait avancer.

FBT : Vous avez déclaré dans une interview à Ouest France il y a quelques années "Je ne suis pas une sachante, je suis une apprenante". Mais quand on a coaché l'équipe de France, quand on a eu des médailles, forcément vous savez des choses!

VG: Je sais des choses, mais je continue à apprendre tous les jours quand je me lève...

FBT: C'est de la fausse humilité. Vous leur apprenez des choses à ces joueurs!

VG: Ce n'est pas de la fausse humilité, je suis arrivé ici il y a deux mois maintenant et je m'aperçois que j'apprends encore. En fait, pour moi, le métier d'entraîneur, c'est un chemin de vie et on doit se réinventer et on doit écouter. On doit s'adapter. Le maître mot du coaching, c'est l'adaptation tous les jours. Donc en fait, on apprend tous les jours. Ce n'est pas de la fausse humilité, c'est vraiment que j'aime me comporter comme ça parce que je suis à l'écoute de tout ce qui peut se passer de part mon staff, de mes joueurs En fait, c'est ça qui me plaît dans ce métier là, c'est une adaptation constante.

Valérie Garnier, ici lors de l'Eurobasket 2021, en finale la France avait perdu contre la Serbie. © Maxppp - Miguel Angel Polo/EPA

FBT: Vous avez tout connu, vous avez connu des équipes pro chez les femmes. Vous avez connu une expérience à l'étranger, à Fenerbahçe SK**.** Est ce que c'est parce que vous êtes curieuse que vous avez franchi le Rubicon et pris en main une équipe de mecs?

VG: Ce n'est pas la première idée qui m'est venue après les JO de Tokyo. L'idée, c'était vraiment de repartir sur un club d'Euroligue à l'étranger. Puis ça ne s'est pas fait. Moi, je pensais qu'on allait être intéressé par Valérie Garnier. Mais en fait, il y a une dizaine de places seulement et les gens, ils n'attendent pas tous après Valérie Garnier.

Surtout, le séjour à l'étranger au Fenerbahçe d'Istanbul a été vraiment une très belle expérience professionnelle et humaine et j'avais envie de revivre ce genre de choses, mais ça ne s'est pas fait. Il y a eu un contact très fort avec le Galatasaray d'Istanbul, l'ennemi public numéro un de Fenerbahçe. rien que pour ça, ça aurait été marrant aussi, mais voilà, ça s'est pas fait. Et puis j'ai eu des discussions un jour, avec des entraîneurs de garçons qui m'ont dit : "Et pourquoi tu ne vas pas chez les mecs ? " Un mois après, il y a eu l'opportunité du Tours Métropole Basket et je me suis dit que j'étais prête, à faire le pas vers le côté masculin. Après, il fallait que je trouve un club qui voulait avoir Valérie Garnier, un président qui signait une femme coach qui venait essentiellement du basket féminin.

"Je ne suis pas vraiment une pionnière à être une femme coach chez les hommes"

FBT: Est ce que vous vous dites : "Je fais partie des pionnières?"

VG: Non, je ne suis pas tout à fait parmi les pionnières. Mulhouse aujourd'hui dans la même division que moi, a une femme coach . Un jour, accéder à la Pro B ferait de moi une pionnière.

FBT: Vous avez parlé de la Turquie un peu plus haut, ce pays vit un drame après le terrible séisme des jours derniers, ça vous a touché plus que d'autres?

VG: Oui, ça m'a touché parce que dès que je l'ai su, le réflexe, ça a été d'envoyer des messages en Turquie. J'ai d'anciennes joueuses qui jouent toujours là bas. J'envoie toujours des messages à mes anciennes assistantes, à mes anciennes joueuses ...c'est un peuple que j'ai découvert auquel je me suis attachée. J'ai été tout de suite inquiète et heureusement j'ai eu des réponses immédiates qui ont été rassurantes, mais ce qui s'est passé, c'est vraiment tragique.