Valérie Garnier va quitter le Bourges Basket à la fin de la saison

Valérie Garnier, la coach des Tangos de Bourges, quittera le club à la fin de la saison après six années de collaboration. L'annonce vient d'être faite ce dimanche dans un communiqué.

Valérie Garnier s'apprête à quitter le Bourges Basket à la fin de la saison après six années passées à la tête de l'équipe berruyère. Le club vient d'officialiser la nouvelle via à un communiqué publié ce dimanche matin sur son site Internet.

« Le conseil d'administration du Bourges Basket, son président et Valérie Garnier, ont décidé dans une volonté commune, de mettre fin à leur collaboration à la fin de cette saison. Les deux parties ne souhaitent pas ajouter de commentaires pour se consacrer pleinement aux objectifs de la saison. Le conseil remercie Valérie pour son travail et son professionnalisme pendant les six années passées à la tête des Tango », indique le communiqué.

"Une volonté commune"

Une annonce faite au lendemain de la défaite des Tangos au Prado, 69 à 65, face à l'avant-dernier du championnat Hainaut Basket : leur sixième revers sur les sept derniers matchs en Ligue féminine. Elles sont aujourd'hui cinquièmes au classement général après seize matchs. En Euroleague, les Tangos occupent la troisième place de leur groupe après leur victoire mercredi dernier, face aux Hongroises de Sopron.

Valérie Garnier, 52 ans, avait succédé à Pierre Vincent en 2011 à Bourges. L'ancienne basketteuse internationale est aussi sélectionneuse de l'équipe de France féminine depuis 2013.