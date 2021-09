Victoire 31 à 26 pour le premier match de la saison de handball pour l'USAM Nîmes Gard

Les deux équipes ont été au coude à coude tout le match mais c'est bien l'équipe de handball de l'USAM Nîmes Gard qui a remporté la victoire 31 à 26 face à Saran. Le club gardois a retrouvé son public à domicile au complexe sportif Le Parnasse, à Nîmes. Les tribunes étaient remplies de moitié mais la ferveur des supporters était présente. "C'est un grand moment d'échanges entre les supporters et nous" s'est réjouit le capitaine de l'USAM Nîmes Gard, Julien Rebichon. L'ailier gauche de l'équipe Michael Guigou a été reçu par une haie d'honneur pour célébrer sa médaille aux Jeux Olympique. Il s'est dit "très fier de pouvoir partager cette médaille avec ceux qui nous soutiennent tout au long de l'année."

Une victoire pour lancer la saison

Concernant le résultat, le joueur explique que "c'est du soulagement car ça n'a pas été un match facile. On retient la victoire surtout pour lancer la saison de la plus belle des manières." Yann Balmossière, l'entraîneur adjoint, qualifie ce premier match "d'un peu accroché." Il ajoute : "on sent un peu de crispation" mais se réjouit de la victoire : "c'est la différence entre les joueurs qui fait notre force." Prochain match, vendredi contre Chartres.