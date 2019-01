Victoire au forceps de l'ESBF dans le derby contre Dijon

Besançon, France

L'ESBF a doublement remis les pendules à l'heure dans son Palais des Sports de Besançon, ce mercredi soir. Quatre jours après leur frustrante défaite à domicile contre les Russes du Kuban Krasnodar en Coupe EHF, les handballeuses bisontines ont remporté le derby de la Bourgogne Franche-Comté comptant pour la 12e journée – premier match de la phase Retour - du championnat de France de D1 (LFH). Dijon, qui était venu arracher le match nul dans les dernières secondes la saison dernière en terres francs-comtoises, a subi la loi de l'ESBF cette fois (31-30) ! Comme lors du derby aller, d'ailleurs, fin août en ouverture de cette nouvelle saison 2018-2019...

Dijon n'a plus gagné à Besançon depuis mai 2013 et l'ESBF est invaincue dans le derby depuis septembre 2015

La suprématie régionale reste ainsi plus que jamais à l'avantage de Besançon : les Bourguignonnes n'y ont plus gagné depuis bientôt six ans (3 mai 2013, en playdowns du championnat). Et les Bisontines sont invaincues dans le derby – matchs domicile/extérieur confondus – depuis le 15 septembre 2015, date de leur dernier revers (à Dijon), avec un bilan désormais de cinq victoires et deux nuls !

Bon, pas de quoi pavoiser pour autant... Cette saison, les Dijonnaises – 10e/12 au classement – avaient jusque-là perdu lors de leurs cinq premiers déplacements. Et elles restaient, également, sur cinq défaites consécutives – depuis le 22 septembre –au terme des cinq dernières journées de D1 !

Fallait pas les énerver !

Victoire à l'arraché et rassurante malgré tout pour la jeune troupe de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce. Surtout dans une configuration en mode rotation d'effectif dès le coup d'envoi, en vue du marathon de matchs imposé par la Coupe d'Europe jusqu'à fin février. Dans le ''7 de départ'' : hormis la prometteuse Roxane Frank (encore quinze arrêts, ce mercredi) dans les buts, aucune des habituelles cadres bisontines durant le premier quart d'heure ! Ce qui ne m'a empêché l'ESBF de sereinement mener sa barque (6-3, 10' / 9-6, 15') avec Pauline Robert, Ilona Kieffer, Lucie Granier, Lindsay Burlet et Marine Dupuis au moins une fois buteuse chacune ! Mais, petit coup de mou, ensuite : la gardienne Noura Ben Slama a pris place dans les buts dijonnais (cinq arrêts, jusqu'à la mi-temps) et les Bourguignonnes ont peu à peu contrarié l'ESBF, malgré les entrées d'Alizée Frécon, Chloé Bouquet et consorts (11-12, 23'), pour finalement mener à la pause (14-15, 30') et carrément prendre le large au retour des vestiaires...

Les Bisontines comptaient cinq buts de retard en début de seconde période (16-21, 37') ! Panique, pensez vous ? Au contraire, en l'espace de huit petites minutes, au caractère et au talent, elles ont repris les commandes (25-24, 45') grâce au troisième but consécutif d'Aïssatou Kouyaté ! Et c'était même +3, dans la foulée, au tableau d'affichage (27-24, 47')... Et toujours +3 à six minutes du buzzer (30-27, 54'), pour finalement s'imposer 31-30 après un ultime tir dijonnais sur la barre transversale ! L'ESBF enchaine ainsi un sixième succès en autant de matchs à domicile en D1 (LFH) cette saison et conserve sa 3e place place au classement.

Les Bisontines prennent le chemin du Danemark dès ce jeudi

Et après ce petit intermède ''championnat de France'', les Bisontines vont rapidement retrouver la scène européenne, dans moins de 72 heures : ce samedi (12 janvier, 16h, en direct sur France Bleu Besançon) pour la 2e journée de la Phase de Groupe de la Coupe EHF. Direction Viborg – chez le favori de la poule – au Danemark, où l'ESBF se rendra en avion très tôt ce vendredi matin, après avoir passé la nuit à l'hôtel près de l'aéroport de Bâle/Mulhouse dès ce jeudi !