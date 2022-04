Victoire de l'Élan Béarnais en Coupe de France : revivez l'après-match avec toutes les réactions des joueurs

L'Élan Béarnais, en battant Strasbourg (95-86), a décroché ce samedi à Bercy sa quatrième Coupe de France. Immense joie pour les Peones, et tous les supporters de l'Élan présents à Bercy, avec lesquels les joueurs ont prolongé la fête une partie de la soirée. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu suivre cette finale à Paris, France Bleu Béarn Bigorre vous a fait vivre l'événement ! Le match, et un après-match très joyeux, avec de l'émotion aussi... Les réactions du capitaine Jérémy Leloup, de Giovan Oniangue, d'Hamady Ndiaye, Justin Bibbins, Brandon Jefferson, mais aussi Eric Bartecheky, Jimmy Vérove, le président David Bonnemason-Carrère et le propriétaire américain Greg Heuss, c'est à réécouter ci-dessous.

