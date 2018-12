Victoire de Saint Chamond 72 a 66 contre Nancy hier soir en Pro B

C est en défense que les couramiauds on construit leur victoire

Loire, France

Les Couramiauds s imposent a 72 a 66 a l issue d un match très disputé ou les deux équipes se sont pleinement livrées hier soir.

L'équipe Saint Chamond un peu asphyxiée en début de rencontre par des lorrains extrêmement combatifs a bien su se reprendre et mener au score dès le second quart temps pour ne plus quitter la tête, et même si Nancy revient dans la dernière ligne droite , les couramiauds ont su garder la tête froide à l'image de Mathieu Guichard pleinement satisfait de cette victoire

Mathieu Guichard Copier

Satisfaction également de l'entraîneur du SCBVG Alain Thinet qui se félicitait hier soir du bon comportement de son équipe en défense face a des lorrains extrêmement offensifs

Alain Thinet l'entraîneur du SCBVG Copier

A l'issue de cette soirée Saint-Chamond prend la 5em place et Nancy la 6em. De son coté la chorale de Roanne leader du championnat est allé gagner à Rouen sur le score de 89 a 81