Victoire historique des volleyeuses d'Aix-Venelles contre Béziers en finale de la Coupe de France

L'équipe féminine de volley du Pays d'Aix-Venelles (PAVBB) ont remporté la Coupe de France face à Béziers samedi 11 mars à Clermont-Ferrand. Une victoire historique pour le club qui jouait sa première finale en compétition professionnelle.

L'équipe féminine de volley du Pays d'Aix-Venelles ont remporté la Coupe de France face à Béziers (17-15) samedi 11 mars à Clermont-Ferrand. Au terme de cinq sets très disputés (12-25; 25-17; 22-25; 25-22; 17-15), les ReBelles inscrivent leur premier titre à leur palmarès. Une première historique pour le club, sa première finale depuis 10 ans.

On a bien arroser cette victoire. Juste après la victoire, on a repris le car pour rentrer, donc on a fêté ça dans le bus comme il se fallait. C'est historique, pour beaucoup d'entre nous c'était un premier titre pour les joueuses et les gens du staff qui ouvraient une première ligne dans leur palmarès.

Après, il va falloir vite qu'on se remette au boulot parce que vendredi on joue en championnat. Tout s'enchaîne mais pour l'instant, on savoure. Félix André, l'entraîneur.

Les volleyeuses sont actuellement 8ème du championnat de France. Avec cette victoire, elles sont qualifiées en Coupe d'Europe. Le prochain match aura lieu vendredi à 20h30, les volleyeuses du PAVBB rencontrent l'équipe de Mulhouse dans le cadre du championnat de France.