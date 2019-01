Victoire nette et sans bavure de Poitiers contre Rouen (81-62)

Poitiers, France

Cela n'était plus arrivé depuis près de deux ans (avril 2017) : Poitiers vient d'enchaîner une série de trois victoires consécutives. Et avec la manière. Les hommes de Ruddy Nelhomme ont assommé Rouen Métropole Basket en vingt minutes avec seulement deux rebonds offensifs concédés sur la première mi-temps, une adresse à longue et courte distances...

Premières minutes pour Bangura et Reynolds

Au retour des vestiaires, les Normands affichaient déjà la tête des mauvais jours (52-28). Mais surtout, Poitiers a su conserver l'écart jusqu'au bout, en intégrant, cerise sur le gâteau, par courtes séquences, ses recrues, JR Reynolds et Soriah Bangura, qu'on aura vu que furtivement, mais qui monteront en puissance, aucun doute à avoir, dans les semaines qui viennent.

Les "Kévin" régalent

Mention spéciale à l'ailier poitevin Kévin Mendy, toujours aussi remuant en attaque comme en défense. Avec 11 points et 10 rebonds, il obtient la deuxième meilleure évaluation de son équipe (22) juste derrière... Kévin Harley. Lui aussi confirme sa très grande forme du moment. Il a signé un nouveau match de haute volée.

"Equilibrer notre ratio victoire/défaite"

Au classement provisoire, Poitiers remonte à la 9ème place. Prochain match mardi avec la réception de Blois à Saint-Eloi. "On veut gagner ce match, car cela nous permettrait de revenir à 7 victoires et 7 défaites. L'équipe est dans une bonne dynamique, il faut maintenant valider tout ça par des succès et poursuivre la remontée au classement pour voir plus loin" insiste l'entraîneur Ruddy Nelhomme.