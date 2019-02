Victoire obligatoire ce dimanche pour l'ESBF en Coupe d'Europe

Besançon, France

Les handballeuses de Besançon n'ont pas le choix : elles doivent gagner ou... gagner ce dimanche ! L'ESBf reçoit les Danoises de Viborg, en Coupe d'Europe EHF. Avec à la clé : une place en quarts de finale.

De ce même groupe des phases de poule, les Russes de Krasnodar ont fait match nul contre les Norvégiennes de Larvik 23-23 ce samedi après-midi. Conséquence : une victoire de Besançon est synonyme de place en quarts de finale. Une défaite ou un match nul entraînera l'élimination de l'ESBf.

Tous en rouge au palais des sports de Besançon

"On ne va jouer que pour la victoire ça c'est sûr, confie Raphaëlle Tervel, la coach bisontine. On va forcément avoir besoin du public, avoir besoin de tout le monde en rouge". Car Raphaëlle Tervel affirme que le public donne "une force incroyable", tout comme "le rouge dans les tribunes". Les Danoises de Viborg sont favorites dans la poule en face. "Même si elles n'ont plus rien à jouer, on a vu qu'elles n'ont rien lâché, ajoute la coach de l'ESBf. C'est très costaud".

L'enjeu est grand pour les Bisontines et "ça promet un énorme match en tous les cas de notre part" conclut Raphaëlle Tervel, tout sourire.

ESBF/ Viborg, match à vivre en direct et en intégralité ce dimanche sur France Bleu Besançon. Coup d'envoi 18h.

