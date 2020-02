Victoire tout sauf simple pour les handballeuses de Fleury-les-Aubrais

Orléans, France

Ça aurait pu être un match facile pour les Panthères du Fleury Loiret Handball ce dimanche 2 février au Palais des Sports d'Orléans. Les Fleuryssoises jouaient face à Toulon, privé de plusieurs joueuses clef : la gardienne Léa Serdarevic et les arrières Jessy Kramer et Charris Rozemalen. Pourtant le score a été serré presque tout au long du match.

17 à 16 à la mi-temps

Les Panthères avaient pourtant bien commencé, en ouvrant le score avant de creuser l'écart avec leur adversaire jusqu'à 7 points. Mais, profitant de plusieurs maladresses fleuryssoises, Toulon est parvenu à revenir au score. Il était de 17 à 16 pour le FLH à la mi-temps.

Toulon, c'est une équipe agressive, qui ne lâche rien

"C'est une _équipe agressive_, qui ne lâche rien", admet l'arrière fleuryssoise Amina Sankhare, "En fin de première mi-temps on s'est mises à jouer moins ensemble, moins en course ... Elles ont su nous perturber et c'est ce qui leur a permis de recoller au score."

Les Panthères sont finalement parvenues à corriger le tir en deuxième mi-temps jusqu'à atteindre le score final de 33 à 29.

Une victoire qui fait du bien

Peu importe la manière, cette victoire fait du bien à Fleury. Car en cette 16e journée de Ligue fémine, il s'agissait de ne pas redescendre au classement pour faire partie des 8 équipes à jouer les Play-off en avril.

A noter qu’à la mi-temps, l’internationale brésilienne Patricia Déjésus, nouvelle recrue du FLH, a reçu officiellement son maillot.