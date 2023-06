Victor Wembanyama, probable n°1 de la draft NBA, raconté par Jacques Alingué de la JDA Dijon

Dans la nuit du 22 au 23 juin 2023 (à partir de 2h, heure française), le monde du sport aura les yeux rivés vers les Etats-Unis, à l'occasion de la draft de la NBA. Et plus particulièrement les Français, grâce à la présence du phénomène Victor Wembanyama. À 19 ans, le géant de 2m21 vient de réaliser une saison impressionnante sous le maillot de Boulogne-Levallois. Finaliste du championnat, "Wemby" a été élu MVP de la saison, a terminé meilleur scoreur (21,6 pts), meilleur rebondeur (10,4) et avec la meilleure évaluation de Betclic Elite (26). Victor Wembanyama pourrait devenir le premier français à être n°1, premier choix de la draft, et devrait signer aux San Antonio Spurs.

Wembanyama vs JDA Dijon

Le 15 janvier 2023, il était sur le parquet de la JDA Dijon, dans un Palais des sports ultra-comble et à guichets fermés depuis plusieurs semaines, avec son équipe de Boulogne-Levallois. Défaite 94-103 de la JDA. 16 points, 9 rebonds, et 23 d'évaluation ce soir-là pour "Wemby".

Un mois plus tard, match retour en région parisienne. Les "Mets" gagnent 93-86, avec 29 points, 9 rebonds, 30 d'évaluation pour Wembanyama. Dans la raquette, en face de lui, l'historique Jacques Alingué. La jeunesse prometteuse face à l'expérience du n°10 de la Jeanne, et ses 35 ans. Jacques Alingué revient pour France Bleu Bourgogne sur ces duels à très haute altitude (2m01 contre 2m21).

Jacques Alingué : "On ne peut que ressentir de la fierté"

France Bleu Bourgogne : Jacques, pourquoi un tel engouement autour de Wembanyama ?

Jacques Alingué : Pour un Français, une première place à la draft, ce serait inédit. Il est jeune, talentueux, il est grand. Il bouge comme un ailier, comme un arrière. Il sait dribbler, il a un dunk. Ça fait beaucoup d'armes pour une seule personne, forcément ça attire tout le monde.

Une première place à la draft, ce serait mérité ?

Entièrement mérité ! Il a porté son équipe jusqu'en finale de Betclic Elite, c'est quand même un championnat assez relevé. Il a su s'adapter, il montré qu'il pouvait porter une équipe sur ses épaules, malgré son âge, même si elle avait d'autres talents.

Quelle suite peut-on imaginer pour lui ? Surtout chez les Spurs, où un autre Français, Tony Parker, a brillé par le passé ...

Je ne vois pas de lien entre Tony Parker et lui, mis à part qu'ils sont Français et qu'ils vont jouer pour les San Antonio Spurs. Tony Parker a fait son histoire, il va faire la sienne. La pression n'est pas de ce côté-là. Tout le monde s'attend à ce qu'il domine la ligue de A à Z, donc c'est plus de ce côté-là qu'il peut avoir de la pression. Qu'il soit à San Antonio où ailleurs, c'est cette pression qu'il va devoir gérer.

Je pense qu'il a les capacités pour supporter cette pression. Pour avoir discuté avec des gens qui le connaissent vraiment très bien, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules et qui sait gérer ce genre de choses.

Pour un basketteur professionnel français comme vous, que représente ce succès, et cette renommée déjà internationale de Wembanyama ?

On ne peut que ressentir de la fierté, ça prouve qu'on a un assez grand vivier et un gros potentiel ici en France. Il va porter les couleurs de la France en dehors du pays, dans le monde entier. Ça va apporter de la visibilité sur le championnat de France, même si je pense que la Ligue aurait pu s'améliorer sur la façon dont ils auraient pu exploiter son potentiel. Pour attirer des droits TV, ou des diffuseurs. Il va falloir profiter de cette lumière qu'on a sur le championnat pour le mettre plus en valeur.

Qu'est ce qui vous a particulièrement marqué dans les confrontations face à lui cette saison ?

J'ai le souvenir d'un joueur qui a su s'adapter, surtout le match à Dijon. J'ai essayé de le coller au maximum, pour pouvoir le déstabiliser. Parce qu'à partir du moment où il a la balle, c'est très compliqué de défendre sur lui. Je l'ai trouvé un peu light dans les jambes. C'est normal, il est encore jeune. Il est grand, donc il n'a pas assez de force. Je pense que les Américains vont savoir l'exploiter au maximum pour pouvoir le renforcer.

Par contre, il est vraiment très talentueux balle en main. C'est quasiment une danseuse, quand il a la balle, pour mettre un panier ça parait facile. Ce que je retiens, c'est qu'il a vu que j'étais au contact, et il s'est écarté. Pour son jeune âge, il s'est adapté, pour faire gagner son équipe, ça prouve sa grande intelligence. Je voulais le coller pour l'empêcher de dribbler, je savais que j'étais plus stable sur les jambes, donc je voulais le pousser hors de la raquette ... et il a su m'attirer pour mettre des gros shoots. À partir du moment où il arme à trois points, c'est impossible de le contrer.

C'était le joueur le plus difficile à défendre cette saison ?

Oui, quand même. Il domine, on ne va pas se mentir. Ma stratégie était simple : le coller, parce que même s'il dribble comme un ailier, il fait 2m21, donc la balle met plus de temps pour revenir dans sa main, donc c'était pour intercepter des ballons. L'avantage qu'il a, c'est que ce n'est pas un joueur qui peut dominer qu'en mettant des points. Il est tellement immense, tellement mobile, même avec sa dissuasion, il peut faire gagner son équipe.

Au delà du jeu, quel souvenir gardez-vous de ce match en janvier, avec un Palais des sports de Dijon plein à craquer ?

Enormément de monde, comme dans tous les clubs, à chaque fois qu'il jouait contre une équipe, c'était une grande fête du basket. Tout le monde veut voir qui est ce prodige du basket dont tout le monde parle. Pour l'anecdote, même mes voisins qui ne suivent pas le basket m'avaient demandé des places deux mois avant pour pouvoir venir regarder le mach.

Il aurait pu y avoir trois fois plus de monde dans la salle, les places se seraient vendues comme des petits pains. Il y avait une grosse ambiance. Malheureusement, le souvenir que j'ai, c'est qu'on a perdu, donc ça fait un peu mal, mais c'était une grosse ambiance et une belle fête pour le basket.

Est-ce que vous vous dîtes : "J'ai affronté une légende" ? Ou est-ce que c'est trop tôt ?

Je pense que c'est trop tôt pour dire ça. Il a le potentiel et les capacités pour. Mais il y a un monde entre avoir le potentiel et être une légende. Le monde du sport peut aller très vite, je lui souhaite tout le bonheur du monde, il a les capacités physiques et intellectuelles pour faire partie des plus grands. Mais après, il va falloir mettre les ingrédients pour, travailler et rester concentré.

