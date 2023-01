Victor Wembanyama, un phénomène sur le parquet de la JDA Dijon

Un événement à portée mondiale ce dimanche à Dijon : le match de basket entre la JDA et Boulogne-Levallois - les "Metropolitans 92" - à 19 heures. Un match de haut de tableau, puisque la Jeanne est 4e du championnat Elite, tandis que Boulogne-Levallois est 2e, mais ce n'est pas pour ça. C’est plutôt à cause (ou grâce) à la venue d’un joueur : le phénomène français, de 19 ans et 2m21, le pivot Victor Wembanyama. Une preuve de l'engouement, s'il en fallait une, le Palais des sports de Dijon est à guichets fermés depuis déjà plusieurs semaines.

Pourquoi un tel engouement autour de ce joueur ?

Un potentiel énorme à seulement 19 ans, Victor Wenbenyama va rejoindre cet été la NBA, le championnat américain. Les franchises vont se l'arracher lors de la Draft. Le public américain le connait déjà, puisque la meilleure ligue du monde a acheté, dès cette saison, les droits pour diffuser les matchs de Boulogne-Levallois aux Etats-Unis. Des fans américains de basket qui vont donc découvrir ce dimanche sur leurs écrans le Palais des sports de Dijon.

Admiré par le public, et déjà considéré par ses pairs. Victor Wembanyama a été adoubé par Lebron James lui-même, l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Lors d'une tournée des Métropolitans aux Etats-Unis, à l'automne 2022, "King James" parle de lui comme d'un "alien", un ovni dans le basket.

En tête des statistiques

Un phénomène médiatique, mais aussi une terreur sur les parquets. Wembanyama est le joueur qui score le plus en Elite depuis le début de la saison, avec 22,4 points en moyenne. Elu MVP du dernier All-Star Game (où il était coaché dans la Team France par Nenad Markovic), il dispose également de la meilleure évaluation (26,3). Mais ce n'est pas tout : Wembanyama a aussi le plus grand nombre de rebonds (9,6) et de contres (3,1). Même quand il ne fait pas un grand match, il peut être décisif, comme lors de la dernière sortie des Metropolitans, face à l'ASVEL, où il claque le panier de la gagne dans les dernières secondes. La Jeanne est prévenue.