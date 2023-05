VIDEO - Alain Thinet "fait partie de l'ADN" de Saint-Chamond, assure le président du SCBVG

Après treize ans de bons et loyaux services en tant qu'entraîneur du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier (SCBVG), Alain Thinet prend sa retraite. Son dernier match à domicile se joue ce vendredi 5 mai à l'Arena, devant 4 000 spectateurs, face à Orléans pour la 33e journée de Pro B . La fête promet d'être à la hauteur de ce qu'il a apporté au club, a confirmé Roger Paour, le président du SCVBG, invité de France Bleu Saint-Etienne Loire ce vendredi matin.

France Bleu Saint-Etienne Loire : C'est le dernier match d'Alain Thinet devant son public. On vous imagine forcément un peu ému avant ce soir ?

Roger Paour : C'est un moment un peu particulier pour moi et l'ensemble du club et ses dirigeants qui l'ont côtoyé depuis treize ans. Treize ans c'est un bail pour les entraineurs, ça n'existe pas beaucoup dans le monde sportif (rires) donc ça veut dire que c'est une belle aventure humaine qui s'est déroulée.

Quel souvenir vous gardez de ces treize années avec Alain Thinet ?

Quand on s'est rencontré pour la première fois, à Saint-Etienne, au café de Paris, on ne pensait pas l'un ou l'autre que ça durerait treize ans. Il y a eu des hauts et des bas mais on s'en est toujours relevé et c'est ce qui fait la force du lien que nous avons. Il n'a jamais rien lâché même dans la difficulté. C'est aussi sa qualité de porter son sport, le basket et ses joueurs. C'est quelque chose d'assez rare ! Quand Alain est arrivé, c'était déjà un nom, et on se disait que ça allait donner un nouvel élan au club. Finalement, nous sommes descendus en Nationale 2... C'était un choc mais ce n'était pas notre truc de tout arrêter. On a continué et nous avons enchainé avec un titre de championnat de France en Nationale 2 puis en National 1. Ca fait 8 ans qu'on est en Pro B avec lui.

Qu'est-ce qui est prévu ce soir pour le dernier match à l'Arena face à Orléans ?

Ca reste encore une surprise mais on a prévu beaucoup de choses. D'abord l'Arena sera pleine et les gens ont répondu pour le match, et pour Alain. Il y aura beaucoup d'animations, des hommages et je crois qu'il le mérite.

Est-ce qu'Alain Thinet va complètement disparaitre du paysage du SCBVG ?

Je crois qu'Alain fait partie de notre ADN aujourd'hui. Même s'il avance dans l'âge [il a 69 ans, ndlr], ça lui importe peu et tant qu'il aura de l'énergie, le basket restera chevillé à son corps. On en a parlé ensemble et on va trouver des solutions pour qu'il reste un peu avec nous, qu'il nous apporte son savoir du basket et qu'on progresse tous ensemble. Il y a suffisamment de fauteuils à l'Arena, on va se débrouiller (rires).

La question qui se pose : qui pour prendre la suite d'Alain Thinet ? Ca ne va pas être facile...

Recruter, c'est déjà difficile mais un entraineur, c'est encore plus difficile. Et ça fait treize ans qu'on ne l'a pas fait. L'avantage c'est que les choses étaient programmées, donc on a travaillé en amont. On va le laisser finir la saison tranquillement. Dans la foulée, la solution devrait arriver, on a déjà une grosse idée.

