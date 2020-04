VIDÉO – Ambition, discipline, projet de jeu : le nouveau coach de la JS Cherbourg fixe le cap

Quelques heures après l'officialisation de son arrivée sur le banc de la JS Cherbourg handball, Frédéric Bougeant s’est prêté au jeu du direct vidéo sur la page facebook du club.

Après une carrière couronnée de succès dans le handball féminin, le Havrais prend les rênes de sa première équipe masculine professionnelle. Il affiche ses ambitions en Proligue et son impatience de coacher devant "l'un des meilleurs publics de France"

On va être ambitieux. On a envie de disputer les playoffs et de s’approprier cette compétition qui est très différente de la saison régulière.