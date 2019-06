VIDÉO Basket - Limoges CSP : Crawford Palmer et Alfred Julbe se sont présentés à la presse mercredi à Beaublanc

Limoges, France

Ils sont les nouveaux hommes forts du secteur sportif au Limoges CSP. Le directeur sportif Crawford Palmer et l'entraîneur Espagnol Alfred Julbe, ont fait connaissance avec la presse ce mercredi après-midi au Palais des sports de Beaublanc. Après une présentation par le président du directoire Yves Martinez, ils ont répondu à toutes les questions d'actualité. Leur arrivée à Limoges, l’effectif et leur volonté de garder des joueurs comme Jerry Boutsiele et William Howard. Mais aussi le recrutement de Vee Sanford et de deux joueurs du Centre Fédéral officialisé en début d'après-midi par la Fédération Française de basket.

Le club ne sait pas encore quelle Coupe d'Europe disputer la saison prochaine

Il a aussi été question du budget. Il pourrait être en légère baisse mais quand même assez proche de celui de la saison dernière. Cela va dépendre de la Draft de Sekou Doumbouya qui devrait apporter un surplus non négligeable. Surtout avec les indemnités importantes versées à Olivier Bourgain et François Peronnet. Ils se sont aussi exprimés sur la Coupe d'Europe. Il y a un choix à faire entre Eurocup et Basketball Champions League. La priorité sportive allant à la 1ère. Si des considérations financières pourraient faire pencher la balance vers la seconde, l'Eurocup peut permettre d’attirer des joueurs prêts à faire plus de sacrifices financiers pour la disputer. Ils devront trancher ce jeudi car les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard vendredi.

Julbe évoque Dijon, l'Asvel et Monaco comme des exemples en terme de régularité défensive

Alfred Julbe a aussi parlé, en français, de son bonheur de rejoindre le Limoges CSP, "la place, la ville du basket en France". Il a aussi développé sur sa vision du basket. Dans un premier temps, il veut monter une équipe "solide défensivement et dure". Pendant plus de 40 minutes, le natif de Barcelone a également parlé de formation, sa spécialité. Questionné sur l’environnement limougeaud et la fameuse pression de Beaublanc, il estime cela comme un élément positif. Il se dit lui même extrêmement exigeant et il ne veut pas d'un discours qui demanderait une quelconque patience aux supporteurs. Une conférence de presse de plus d'une heure à voir en intégralité dans la vidéo ci-dessous.