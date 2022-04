VIDÉO - Basket-Pro B : le panier à trois points de Rouen qui achève le BBD à la dernière seconde

C'est une vidéo qui fait encore mal ce dimanche 10 avril. Celle du dernier panier du Rouen Métropole Basket, qui affrontait Boulazac au Palio ce samedi. Alors que le BBD menait de deux petits points (96-94) à la fin du dernier quart-temps, l'ailier normand Isaiah Philmore récupère le ballon après une contre-attaque et shoote juste derrière la ligne des trois points. Il marque son panier sur le buzzer, à la dernière seconde de la rencontre, dépassant donc le Boulazac Basket Dordogne d'un seul point. Après le match, le club de Rouen a partagé la vidéo de ce dernier panier sur son compte Twitter.

Une image qui illustre bien la grande réussite des Rouennais lors de cette rencontre, avec 19 paniers à trois points réussis sur 40. Un record. Ces trois derniers points ont été fatals au BBD, qui signe là une nouvelle défaite, cette fois contre le dernier au classement de Pro B. Plus inquiétant, ce nouveau revers pour Boulazac le rapproche dangereusement de la relégation en Nationale 1. Le BBD est toujours avant-dernier au classement et n'a presque plus aucune option pour sortir de la zone rouge. Les Périgourdins se déplacent à Strasbourg vendredi 15 avril, pour affronter l'Alliance Sport Alsace.