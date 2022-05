VIDÉO – Basket : suivez le match du TGB face à Landerneau

Après leur entrée manquée dans les playdowns de Ligue Féminine de Basket, les basketteuses du TGB sont déjà sous pression. Elles vont enchaîner trois rencontres à domicile, au Quai de l'Adour, à commencer par celle de ce mardi soir, 20 heures, face à Landerneau. Les Bretonnes sont dernières de la poule de maintien, mais revenues à égalité des Tarbaises qui n'ont plus le droit à l'erreur : "On tourne vite la page du match de Charnay, on a pas le temps de cogiter, confie la meneuse et capitaine Marie Pardon, on sait que tous les coups sont permis, ça se joue au mental, toutes les cartes sont redistribuées, on n'a plus le droit à l'erreur". Coup d'envoi à 20 heures, match à suivre en vidéo.

Le classement des playdowns

St-Amand - 12 points Charnay - 10 points TGB Basket - 10 points Landerneau - 10 points

Le calendrier du TGB en playdowns